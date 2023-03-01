В Мінфіні назвали дати переговорів з МВФ щодо нової масштабної програмі

Місія Міжнародного валютного фонду з 8 по 15 березня працюватиме у Варшаві з представниками України для обговорення параметрів потенційної майбутньої програми кредитування. Про це повідомив в ефірі національного телемарафону міністр фінансів Сергій Марченко.

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"Найближчі наші орієнтири - це місія МВФ, яка буде найближчим часом у Варшаві - з 8 по 15 березня, де ми будемо обговорювати параметри потенційної майбутньої програми. Там ми будемо узгоджувати і умови, і наповнення, і обсяги, і так далі. Зараз говорити конкретні деталі поки що ранувато, тому що там є багато питань внутрішньої дискусії фонду", – сказав він.

За словами Марченка, що в раді директорів МВФ є "певні протиріччя", оскільки не всі члени фонду підтримують Україну, але українська сторона над цим активно працює.

"Для того, щоб ми отримали повний консенсус та підтримку, треба трошки попрацювати, у тому числі й усередині цієї організації. Думаю, ми знайдемо необхідні рішення для того, щоб, починаючи вже з квітня місяця у нас вже була повноцінна програму з фондом", – зазначив керівник Мінфіну.

Нагадаємо, що 20 грудня Рада виконавчих директорів МВФ схвалила моніторингову програму, яку запросила раніше Україна. 13-17 лютого місія МВФ зустрічалася з представниками української влади у Варшаві для оцінки результатів діяльності в рамках моніторингу, що відкрило шлях для обговорення нової повноцінної програми макрофінансової допомоги.

20 грудня директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва відвідала Київ, де зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Планується, що нова програма з МВФ складатиметься з двох частин - негайна фінансова підтримка та підтримка структурних реформ, що сприятимуть відновленню. Очікується, що вона матиме обсяг понад 15 мільярдів доларів. За даними ЗМІ, перші 5 мільярдів можуть надійти протягом першого року програми.