Миротворчої місії НАТО в Україні не буде, — Столтенберг

Альянс не спрямовуватиме миротворчу місію в Україну, яку ініціювала Польща. Про це Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у ході брифінгу.

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За його словами, таке розгортання сил в Україні призвело б до повноцінної війни НАТО з Росією.

"Члени Альянсу чітко сказали, що ми не розгортатимемо миротворчу місію на території України, тому що це означатиме повноцінний конфлікт з російськими збройними силами", — підкреслив Столтенберг.

Пропозицію про миротворчу місію в Україні внесла Польща. На таку ініціативу вже відреагували у Кремлі.

"Це буде те саме пряме зіткнення російських та збройних сил НАТО", — заявив міністр закордонних справ Росії Лавров.

Водночас у НАТО пообіцяли, що продовжуватимуть допомагати Україні в таких галузях, як кібербезпека та захист від загроз хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного характеру.

"Ми маємо надавати подальшу підтримку Україні, щоб підтримати основне право на самооборону. Члени Альянсу озброїть Україну протитанковими системами, ППО та безпілотниками, які зараз є дуже ефективними. Ми також надамо значну гуманітарну та фінансову підтримку", - додав Столтенберг.

Раніше під час позачергового засідання Альянсу порушувалося питання створення над Україною безпольотної зони, при цьому країни-члени НАТО не погодилися на цей крок.

Ще першого дня повномасштабного вторгнення військ РФ, 24 лютого, Польща, Естонія, Латвія та Литва ініціювали статтю Північноатлантичного договору про колективну оборону НАТО, щоб розпочати консультації в рамках Альянсу через напад Росії на Україну.