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Миротворческой миссии НАТО в Украине не будет, — Столтенберг
Альянс не станет направлять миротворческую миссию в Украину, которую инициировала Польша. Об этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе брифинга.
По его словам, такое развертывание сил в Украине привело бы к полноценной войне НАТО с Россией.
"Члены Альянса четко сказали, что мы не будем разворачивать миротворческую миссию на территории Украины, потому что это будет означать полноценный конфликт с российскими вооруженными силами", — подчеркнул Столтенберг.
Предложение о миротворческой миссии в Украине внесла Польша. На такую инициативу уже отреагировали в Кремле.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Это будет то самое прямое столкновение российских и вооруженных сил НАТО", — заявил министр иностранных дел России Лавров.
В то же время в НАТО пообещали, что будут продолжать помогать Украине в таких областях, как кибербезопасность и защита от угроз химического, биологического, радиологического и ядерного характера.
"Мы должны оказывать дальнейшую поддержку Украине, чтобы поддержать основополагающее право на самооборону. Члены Альянса вооружат Украину противотанковыми системами, ПВО и беспилотниками, которые сейчас очень эффективны. Мы также предоставим значительную гуманитарную и финансовую поддержку", — добавил Столтенберг.
Ранее во время внеочередного заседания Альянса поднимался вопрос о создании над Украиной бесполетной зоны, при этом страны-члены НАТО не согласились на этот шаг.
Еще в первый день полномасштабного вторжения войск РФ, 24 февраля, Польша, Эстония, Латвия и Литва инициировали статью Североатлантического договора о коллективной обороне НАТО, чтобы начать консультации в рамках Альянса из-за нападения России на Украину.