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Миротворческой миссии НАТО в Украине не будет, — Столтенберг

миротворцы нато
Миротворцы НАТО. Фото: blizko.by

Альянс не станет направлять миротворческую миссию в Украину, которую инициировала Польша. Об этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе брифинга.

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По его словам, такое развертывание сил в Украине привело бы к полноценной войне НАТО с Россией.

"Члены Альянса четко сказали, что мы не будем разворачивать миротворческую миссию на территории Украины, потому что это будет означать полноценный конфликт с российскими вооруженными силами", — подчеркнул Столтенберг.

Предложение о миротворческой миссии в Украине внесла Польша. На такую инициативу уже отреагировали в Кремле.

"Это будет то самое прямое столкновение российских и вооруженных сил НАТО", — заявил министр иностранных дел России Лавров.

В то же время в НАТО пообещали, что будут продолжать помогать Украине в таких областях, как кибербезопасность и защита от угроз химического, биологического, радиологического и ядерного характера.

"Мы должны оказывать дальнейшую поддержку Украине, чтобы поддержать основополагающее право на самооборону. Члены Альянса вооружат Украину противотанковыми системами, ПВО и беспилотниками, которые сейчас очень эффективны. Мы также предоставим значительную гуманитарную и финансовую поддержку", — добавил Столтенберг.

Ранее во время внеочередного заседания Альянса поднимался вопрос о создании над Украиной бесполетной зоны, при этом страны-члены НАТО не согласились на этот шаг.

Еще в первый день полномасштабного вторжения войск  РФ, 24 февраля, Польша, Эстония, Латвия и Литва инициировали статью Североатлантического договора о коллективной обороне НАТО, чтобы начать консультации в рамках Альянса из-за нападения России на Украину.

Автор:
Сергей Горелов