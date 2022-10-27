Путин может использовать "зерновое соглашение" для шантажа на саммите G20, — Reuters

Лидер Российской Федерации Владимир Путин, вероятно, использует соглашение о безопасном экспорте зерна из украинских портов для влияния и как способ доминировать на саммите G20 в Индонезии в ноябре. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на компетентного европейского дипломата.

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Дело в том, что срок действия "зернового соглашения" истекает 19 ноября, но Украина, Турция и ООН выступают за его продление, Россия же может физически повлиять на работу украинских портов.

Саммит G20 начнется 15 ноября, по словам источника издания, Путин намерен посетить его.

"Зерновое соглашение будет центральной темой этого саммита G20, и все будут пытаться убедить Путина продлить его, по сути, разрешить его продлить. Это способ для россиян доминировать на саммите G20, но пролонгация или долгосрочное продление зернового соглашения им ничего не стоит", — сказал европейский дипломат.

В настоящее время Российская Федерация сознательно прилагает усилия для блокирования полноценной работы "зернового соглашения". Из-за соответствующих действий страны-агрессора украинские порты, занимающиеся перевалкой в рамках инициативы, сейчас работают на 25-30% своих возможностей.

До этого Россия угрожала прекращением действия "зернового соглашения". Украина и Турция, выступающая в качестве посредника, поддерживают продолжение действия соглашения.