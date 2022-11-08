Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20, який відбудеться на Балі в Індонезії, але найімовірніше в онлайн-форматі.

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Про це "Суспільному" розповів речник президента Сергій Никифоров.

Він уточнив, що президент точно братиме участь, найімовірніше, що це буде онлайн-формат.

“В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу”, — сказав Никифоров.

Раніше Зеленський заявив, що ні він, ні інший представник України не братиме участі у саміті G20 у разі приїзду туди російського лідера Володимира Путіна.

Саміт G20 пройде в Індонезії 15-16 листопада.

Раніше Сполучені Штати Америки заявили, що бойкотуватимуть засідання G20, якщо в них братиме участь Росія. А президент США Джозеф Байден попросив виключити Росію із G20.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Путін планує відвідати саміт G20, однак офіційно Кремль не давав відповідь на питання щодо візиту російського лідера на саміт. Його присутність там досі офіційно не підтверджена Кремлем.