Україна не братиме участі у саміті G20, якщо там буде Путін, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський заявив, що ні він, ні інший представник України не братиме участі у саміті G20 у разі приїзду туди російського лідера Володимира Путіна.

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Про це очільник держави повідомив у четвер, 3 листопада, на прес-конференції після зустрічі з президентом Греції Катериною Сакелларопулу.

Питання безпосередньо участі Зеленського у саміті G20 в Індонезії буде вирішено за кілька днів.

"Позиція моя особисто і позиція України була в тому, що якщо лідер Російської Федерації братиме участь у саміті, Україна не буде. Подивимося, як буде у майбутньому. Сьогодні я мав розмову з президентом Індонезії. Ми підтримуємо стосунки. У будь-якому разі ми були сьогодні запрошені. Подивимося. Декілька днів залишилося", - резюмував гарант.

Саміт G20 пройде в Індонезії 15-16 листопада.

Раніше Сполучені Штати Америки заявили, що бойкотуватимуть засідання G20, якщо в них братиме участь Росія. А президент США Джозеф Байден попросив виключити Росію із G20.

В кінці літа ЗМІ повідомляли, що Путін планує відвідати саміт G20, однак офіційно Кремль не давав відповідь на питання щодо візиту російського лідера на саміт.