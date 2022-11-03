Украина не будет участвовать в саммите G20, если там будет Путин, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ни он, ни другой представитель Украины не будут участвовать в саммите G20 в случае приезда туда российского лидера Владимира Путина.

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Об этом глава государства сообщил в четверг, 3 ноября, на пресс-конференции после встречи с президентом Греции Екатериной Сакелларопуло.

Вопрос непосредственно участия Зеленского в саммите G20 в Индонезии будет решен через несколько дней.

"Позиция моя лично и позиция Украины была в том, что если лидер Российской Федерации будет участвовать в саммите, Украина не будет. Посмотрим, как будет в будущем. Сегодня я разговаривал с президентом Индонезии. Мы поддерживаем отношения. В любом случае мы были сегодня приглашены. Посмотрим. Несколько дней осталось", - резюмировал гарант.

Саммит G20 пройдет в Индонезии 15-16 ноября.

Ранее Соединенные Штаты Америки заявили, что будут бойкотировать заседания G20, если в них будет принимать участие Россия. А президент США Джозеф Байден попросил исключить Россию из G20.

В конце лета СМИ сообщали, что Путин планирует посетить саммит G20, однако официально Кремль не давал ответа на вопрос о визите российского лидера на саммит.