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РФ может массированно ударить по Украине ракетами во время проведения саммита G20

РФ может массированно ударить по Украине ракетами во время проведения саммита G20

Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине 15-16 ноября, как раз в дни проведения саммита G20 в Индонезии.

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Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Все же события надвигаются... и саммит "Большой двадцатки". Россияне очень любят примерно на такие дни провести какие-то провокации", - заявил Игнат.

Он отметил, что хотя Россия и продолжает накапливать оружие, в том числе ракеты, она все же значительно исчерпала свои запасы.

"Те ракеты, которые были у них до полномасштабного вторжения, производились ими годами. Их складировали, подвозили, размещали... Это очень сложный процесс изготовления ракеты. Это не один день-два делается", - подчеркнул Игнат.

Он отметил, что страна-агрессор РФ уже выпустила огромное количество ракет по Украине.

"Россияне не могут себе позволить наносить так часто ракетные удары, как было 10 -11 октября. Они накапливают, чтобы через некоторое время ударить", - пояснил Игнат.

Отметим, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин не поедет на саммит G20, который состоится 15-16 ноября на Бали в Индонезии. Вместо него планируют отправить министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни он, ни другой представитель Украины не будут участвовать в саммите G20 в случае приезда туда российского лидера Владимира Путина. Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский примет участие в саммите, но вероятнее всего в онлайн-формате.

Автор:
Светлана Манько