РФ может массированно ударить по Украине ракетами во время проведения саммита G20

Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине 15-16 ноября, как раз в дни проведения саммита G20 в Индонезии.

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Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Все же события надвигаются... и саммит "Большой двадцатки". Россияне очень любят примерно на такие дни провести какие-то провокации", - заявил Игнат.

Он отметил, что хотя Россия и продолжает накапливать оружие, в том числе ракеты, она все же значительно исчерпала свои запасы.

"Те ракеты, которые были у них до полномасштабного вторжения, производились ими годами. Их складировали, подвозили, размещали... Это очень сложный процесс изготовления ракеты. Это не один день-два делается", - подчеркнул Игнат.

Он отметил, что страна-агрессор РФ уже выпустила огромное количество ракет по Украине.

"Россияне не могут себе позволить наносить так часто ракетные удары, как было 10 -11 октября. Они накапливают, чтобы через некоторое время ударить", - пояснил Игнат.

Отметим, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин не поедет на саммит G20, который состоится 15-16 ноября на Бали в Индонезии. Вместо него планируют отправить министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни он, ни другой представитель Украины не будут участвовать в саммите G20 в случае приезда туда российского лидера Владимира Путина. Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский примет участие в саммите, но вероятнее всего в онлайн-формате.