РФ може масовано вдарити по Україні ракетами під час проведення саміту G20

Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні 15-16 листопада , як раз у дні проведення саміту G20 в Індонезії.

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Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Все ж події насуваються... і саміт "Великої двадцятки". Росіяни дуже люблять десь приблизно на такі дні провести якісь провокації", - заявив Ігнат.

Він зазначив, що хоча Росія і продовжує накопичувати зброю, зокрема ракети, вона все ж значно вичерпала свої запаси.

"Ті ракети, що були у них до повномасштабного вторгнення, робилися ними роками. Їх складували, підвозили, розміщали... Це дуже складний процес виготовлення ракети. Це не один день-два робиться", - підкреслив Ігнат.

Він підкреслив, що країна-агресор РФ вже випустила неймовірну кількість ракет по Україні.

"Росіяни не можуть собі дозволити завдавати так часто ракетних ударів, як було 10 -11 жовтня. Вони дещо піднакопичують, аби через деякий час вдарити", - пояснив Ігнат.

Зазначимо, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін не поїде на саміт G20, який відбудеться 15-16 листопада на Балі в Індонезії. Замість нього планують відправити міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ні він, ні інший представник України не братиме участі у саміті G20 у разі приїзду туди російського лідера Володимира Путіна. Пізніше речник президента Сергій Никифоров повідомив, що Зеленський візьме участь у саміті, але найімовірніше в онлайн-форматі.