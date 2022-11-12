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РФ може масовано вдарити по Україні ракетами під час проведення саміту G20

РФ може масовано вдарити по Україні ракетами під час проведення саміту G20

Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні 15-16 листопада , як раз у дні проведення  саміту G20 в Індонезії.

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Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Все ж події насуваються... і саміт "Великої двадцятки". Росіяни дуже люблять десь приблизно на такі дні провести якісь провокації", - заявив Ігнат.

Він зазначив, що хоча Росія і продовжує накопичувати зброю, зокрема ракети, вона все ж значно вичерпала свої запаси.

"Ті ракети, що були у них до повномасштабного вторгнення, робилися ними роками. Їх складували, підвозили, розміщали... Це дуже складний процес виготовлення ракети. Це не один день-два робиться", - підкреслив Ігнат.

Він підкреслив, що країна-агресор РФ вже випустила неймовірну кількість ракет по Україні.

"Росіяни не можуть собі дозволити завдавати так часто ракетних ударів, як було 10 -11 жовтня. Вони дещо піднакопичують, аби через деякий час вдарити", - пояснив Ігнат.

Зазначимо, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін не поїде на саміт G20, який відбудеться 15-16 листопада на Балі в Індонезії. Замість нього планують відправити міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ні він, ні інший представник України не братиме участі у саміті G20 у разі приїзду туди російського лідера Володимира Путіна. Пізніше речник президента Сергій Никифоров повідомив, що Зеленський візьме участь у саміті, але найімовірніше в онлайн-форматі.

Автор:
Світлана Манько