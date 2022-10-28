У Росії закінчуються "Іскандери", проте запаси інших ракет все ще є - Повітряні сили

У країни-агресора Росії закінчуються балістичні ракети для ОТРК "Іскандер", тому зараз окупанти їх використовують тільки для ударів по критичній інфраструктурі.

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Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ракет мало. Їх просять де тільки можна, а більше ніде не взяти, окрім Ірану. Ще Північна Корея у них союзник. Ракети "Іскандер" у супротивника у дуже серйозному дефіциті. Недоторканний запас вони вже вичерпали, власне тому балістичні ракети вони просять у Ірану", – сказав він.

Речник зазначив, що окупанти вже б’ють "Іскандерами" тільки по критичній інфраструктурі.

При цьому, він додав, що у росіян залишається велика кількість ракет Х-22 та С-300. Кількість останніх може вимірюватись в тисячах.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що на початку повномасштабного вторгнення в Україну країна-агресор Росія мала на своєму озброєнні 1844 високоточних ракет. Через майже 8 місяців війни в РФ їх залишилося лише 609.