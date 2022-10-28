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В России заканчиваются "Искандеры", однако запасы других ракет все еще есть - Воздушные силы
У страны-агрессора России заканчиваются баллистические ракеты для ОТРК "Искандер", поэтому сейчас их оккупанты используют только для ударов по критической инфраструктуре.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Ракет мало. Их просят где только можно, а больше нигде не взять, кроме Ирана. Еще Северная Корея у них союзник. Ракеты "Искандер" у противника в очень серьезном дефиците. Неприкосновенный запас они уже исчерпали, поэтому баллистические ракеты они просят у Ирана", – сказал он.
Спикер отметил, что оккупанты уже бьют "Искандерами" только по критической инфраструктуре.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом он добавил, что у россиян остается большое количество ракет Х-22 и С-300. Количество последних может измеряться в тысячах.
Напомним, министр обороны Алексей Резников сообщал, что в начале полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор Россия имела на своем вооружении 1844 высокоточных ракет. Спустя почти 8 месяцев войны в РФ их осталось всего 609.