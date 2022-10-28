В России заканчиваются "Искандеры", однако запасы других ракет все еще есть - Воздушные силы

У страны-агрессора России заканчиваются баллистические ракеты для ОТРК "Искандер", поэтому сейчас их оккупанты используют только для ударов по критической инфраструктуре.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Ракет мало. Их просят где только можно, а больше нигде не взять, кроме Ирана. Еще Северная Корея у них союзник. Ракеты "Искандер" у противника в очень серьезном дефиците. Неприкосновенный запас они уже исчерпали, поэтому баллистические ракеты они просят у Ирана", – сказал он.

Спикер отметил, что оккупанты уже бьют "Искандерами" только по критической инфраструктуре.

При этом он добавил, что у россиян остается большое количество ракет Х-22 и С-300. Количество последних может измеряться в тысячах.

Напомним, министр обороны Алексей Резников сообщал, что в начале полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор Россия имела на своем вооружении 1844 высокоточных ракет. Спустя почти 8 месяцев войны в РФ их осталось всего 609.