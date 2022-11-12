Світові лідери відмовились від спільного фото на саміті G20 через присутність Лаврова

Світові лідери не братимуть участі в офіційному загальному фото під час зустрічі G20 на острові Балі в Індонезії наступного тижня. Це пов'язано з "масовим дискомфортом через присутність Росії на саміті".

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Про це пише The Guardian.

Видання зазначає, що традиційно світові лідери збираються разом для першої фотографії на початку самітів. Під час цього розвивається динаміка заходу, представники країн вітаються та ведуть розмови.

Однак цього разу на саміті, організованому Індонезією, фотографій не буде попри те, що особисто президент Росії Володимир Путін не буде присутній.

За інформацією видання, світ збирається бойкотувати російську делегацію на саміті G20.

Як пише The Guardian, на попередніх самітах Лавров влаштував сцени, залишивши зустріч міністрів закордонних справ після того, як заявив своїм колегам, що вторгнення Росії в Україну не є причиною глобальної продовольчої кризи і що санкції, спрямовані на ізоляцію Москви, є рівносильними оголошенню війни.

Зазначимо, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін не поїде на саміт G20, який відбудеться 15-16 листопада на Балі в Індонезії. Замість нього планують відправити міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ні він, ні інший представник України не братиме участі у саміті G20 у разі приїзду туди російського лідера Володимира Путіна. Пізніше речник президента Сергій Никифоров повідомив, що Зеленський візьме участь у саміті, але найімовірніше в онлайн-форматі.