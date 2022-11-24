Зеленский призвал Совбез ООН осудить Россию и поддержать украинскую формулу мира

Президент Владимир Зеленский поздно вечером 23 ноября выступил в режиме online на заседании Совета Безопасности ООН, созванном из-за ракетных ударов России. Среди прочего глава государства предложил принять резолюцию об осуждении энергетического террора.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

"Совбез должен дать четкую оценку поступкам государства-террориста в соответствии с разделом 7-го Устава ООН. Украина предлагает, чтобы Совбез принял такую резолюцию – об осуждении любых форм энергетического террора. Увидим, сможет ли кто-нибудь в мире вместе с Россией сказать, что террор против гражданских людей – это вроде бы хорошо", — сказал украинский лидер.

Украина приглашает миссию экспертов ООН на украинские объекты критической инфраструктуры, которые потерпели или могут потерпеть от ударов российскими ракетами. Это необходимо сделать для оценки повреждений и разрушений. Важно, чтобы представители других государств констатировали, что это были удары именно по инфраструктуре, которая обеспечивает жизнь десятков миллионов людей.

Зеленский также призвал поддержать украинскую формулу мира, чтобы не оставить террору возможности существовать. Президент снова призвал партнеров предоставить Украине современные и эффективные системы ПВО и ПРО.

Кроме того, президент рассказал о последствиях террористических атак России по объектам энергетики Украины и обратил внимание, что Россия давно пытается превратить Совбез ООН в площадку для риторики.

"Что вам сейчас может сказать представитель государства-террориста? Что от их ракет не страдают мирные люди? Все очевидно. Все слишком очевидно. И я призываю вас к конкретным шагам в защиту человечности и жизни!", - подчеркнул глава государства.

Напомним, что из-за российских террористических атак на объекты электроэнергетики 23 ноября Украина пережила блэкаут. В частности, с большим трудом столкнулась столица Украины, также обесточенными остались все атомные станции, большинство тепловых и гидроэлектростанций.