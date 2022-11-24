Украина пережила блэкаут. АЭС не будут работать до вечера 24 ноября, — Минэнергетики

Российские террористические атаки на объекты электроэнергетики 23 ноября привели к полному обесточиванию некоторых регионов. В частности, с большими трудностями столкнулась столица Украины, также обесточенными остались все атомные станции, большинство тепловых и гидроэлектростанций.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом утром 24 ноября в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Сейчас энергетики и спасатели работают над ликвидацией последствий ракетных ударов и возобновляют электроснабжение. АЭС должны начать работу до вечера 24 ноября.

"Ситуация сложная по всей стране. Есть области, где увеличили поставки. Вчера произошел блэкаут в нашей энергосистеме из-за обстрелов. В 4:00 утра удалось объединить энергетическую систему, критические объекты инфраструктуры удалось восстановить питание э/э. Соответственно, мы будем увеличивать объем. Рассчитываем, что к вечеру начнут работать атомные станции, поэтому сократится дефицит" - резюмировал Галущенко.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что к утру 24 ноября 70% столицы остается без света. По его словам, ситуация с электроснабжением города зависит от возобновления баланса в энергосистеме Украины.

Водоснабжение уже возобновлено на левом берегу, а на правом оно должно появиться в первой половине дня.

Руководители ОВА и ОГА регионов Украины также сообщают о постепенном возобновлении электроснабжения. Сначала подачу э/э восстанавливают для объектов критической инфраструктуры, затем - для бытовых потребителей.

Известно, что для массированного ракетного удара 23 ноября российские войска использовали 70 крылатых ракет. Из них воздушные силы ВСУ ликвидировали 50 ракет.