По всему Киеву приостановлено водоснабжение

Из-за российских ракетных ударов по всему Киеву 23 ноября приостановлено водоснабжение, сообщил мэр Витлий Кличко.

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Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее его восстановить.

"Просим, на всякий случай, запастись водой. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в дома киевлян", - отметил мэр.

Кроме того, в "ДТЭК Киевские электросети" после ракетных ударов сообщили, что графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.

Отключение водо- и электроснабжения вызвано ракетным ударом 23 ноября. В результате также есть жертвы.

Напомним, с октября преимущественно россияне целились именно на объекты энергетики, но продолжают бить и по жилым домам.

В результате в Украине стали применять экстренные и плановые отключения света по всей стране, а мобильные операторы предупредили о перебоях со связью.

Источник фото: ua.depositphotos.com