Електрика подана до всіх областей України, — Офіс Президента

Станом на 15:00 24 листопада електропостачання відновлено у всіх регіонах України, повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Перше що було заживлено – об’єкти критичної інфраструктури. Станом на зараз поступово триває підключення до мережі побутових споживачів. За наявних потужностей в енергосистемі можемо по декілька годин надавати е/е побутовим споживачам", — розповів він.

ОП проводив наради з очільниками ОДА, мерами, Міненергетики, Мінекономіки, ДСНС щодо поточної ситуації в енергосистемі України.

Тимошенко підкреслив, що в регіонах вдалося розгорнути 4 000 "Пунктів незламності". Це спеціально облаштовані місця, де можна підзарядити телефони, зігрітися, випити теплих напоїв.

Нагадаємо, російські терористичні атаки на об'єкти електроенергетики 23 листопада призвели до повного знеструмлення деяких регіонів. Зокрема, зі значними труднощами зіткнулася столиця України, також знеструмленими залишилися всі атомні станцій, більшість теплових та гідроелектростанцій.

Відомо, що для масованого ракетного удару 23 листопада російські війська використали 70 крилатих ракет. З них Повітряні сили ЗСУ ліквідували 50 ракет.

Джерело фото: ua.depositphotos.com