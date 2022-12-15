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Украине нужно импортировать электроэнергии на 800 млн евро, — Зеленский
Для стабильного прохождения текущего отопительного сезона Украине необходима помощь Евросоюза. В частности, речь идет о поставках электроэнергии стоимостью около 800 миллионов евро.
Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил 15 декабря во время выступления на заседании Европейского Совета.
"Россия хочет сломать вашу безопасность из-за разрушения нашей инфраструктуры. Любые блэкауты в Украине – это удары по вашим социальным системам из-за новых волн миграции. Поэтому я призываю вас продолжать делать все, чтобы мы могли поддерживать энергообеспечение украинцев", — сказал глава государства.
Он отметил, что Украина сможет помочь европейцам экспортом электричества, когда возобновит генерацию.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, для стабильного прохождения отопительного периода Украина нуждается в поддержке для закупки объема используемого газа, чтобы компенсировать ущерб от российских ударов по другим видам генерации. По предварительным расчетам, для этого нужно закупить 2 миллиарда кубометров газа.
Известно, что атаки оккупантов по украинской критической инфраструктуре вывели из строя почти половину энергосистем Украины. В Украине не осталось ни одной тепловой или гидроэлектростанции, которую не обстреляла бы Россия. Тем не менее, украинская энергосистема уже вышла из тяжелой системной аварии.