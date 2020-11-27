В Грузии вводят жесткий двухмесячный локдаун

Межведомственный координационный совет под руководством премьер-министра Грузии принял решение ужесточить и расширить действующие точечные ограничения в стране.

Как сообщает "Грузия.онлайн", решением Межведомственного координационного совета с 28 ноября — по 31 января включительно по всей стране ограничивается:

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– перемещение людей с 21:00 до 05:00 как пешком, так и на транспортном средстве, а также нахождение в общественных местах; Исключение составляют канун Нового года — 31 декабря и канун Рождества — 6 января;

– регулярные междугородние перевозки пассажиров, в том числе — по железной дороге, автобусом, маршрутным такси. Ограничения не вводятся на легковые автомобили (в том числе такси);

– рестораны и объекты питания полностью переходят на сервис выноса. Разрешается только вынос продукта так называемый takeaway.

– работа фитнес-залов и бассейнов;

– все виды конференции, тренинги, культурные, развлекательные мероприятия — допускаются только в онлайн формате.

– деятельность спортивных, художественных и культурных кружков/студий.

Кроме этого, в Тбилиси, в Батуми, в Кутаиси, в Рустави, в Гори, в Поти, в Зугдиди, в Телави и на горнолыжных курортах — Бакуриани, Гудаури, Годердзи и Местиа дополнительно вводятся следующие ограничения:

– работа муниципального транспорта в пределах городов Тбилиси, Телави, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди;

– торговые объекты (кроме продуктовых, кормов для животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, киосков прессы) работают только в дистанционном режиме;

– открытые и закрытые рынки не работают. Аграрные рынки продолжают функционировать;

– школы, профессиональные училища и высшие учебные заведения (кроме программ медицинского образования) полностью переведены на дистанционный режим;

– прекращают работу частные и государственные детские сады.

– на горнолыжных курортах также работа гостиниц разрешена только для устройства карантинных пространств. Также останавливается работа горнолыжных трасс и горнолыжных подъемников.

В период 24 декабря — 2 января ограничения будут смягчены, в частности:

– будут работать торговые центры, открытые и закрытые рынки;

– будет восстановлена работа как муниципального, так и междугороднего транспорта.

В период 3 января — 15 января:

– объявлены нерабочие дни/дни отдыха;

– все ограничения, введенные в период с 28 ноября по 24 декабря, будут восстановлены;

– не будут работать публичные или частные учреждения, за исключением банков и объектов и служб стратегического значения.

– будет восстановлена работа городского и междугороднего транспорта, магазинов, а также открытых и закрытых ярмарок (кроме субботы-воскресенья).

– в субботу и воскресенье перестают работать транспорт, магазины и ярмарки.

В течение всего этого периода ограничения не распространяются на все прочие виды экономической деятельности, включая государственные и частные строительно-ремонтные работы, банковскую и финансовую деятельность, работу магазинов продуктов питания, кормов для животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, киосков для прессы, услуги доставки и выноса, работу салонов красоты и центров эстетической медицины, услуги по обслуживанию и техническому осмотру автомобилей, по ремонту бытовой техники, работу аграрного рынка.

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Также не будет ограничиваться передвижение на легковом автомобиле (включая такси).

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине нужно немедленно вводить жесткий карантин из-за распространения коронавирусной инфекции на три-четыре недели.

Накануне премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин рассматривает возможность жесткого карантина на период новогодних праздников.