Происшествия 1 час назад

В Грузии силовики разогнали протест оппозиции у здания ЦИК: пострадали 27 человек

В ходе столкновений пострадали 14 правоохранителей, до 10 демонстрантов и 3 журналиста

Применение водомета в Грузии. Фото: jam-news.net/ David Pipia Применение водомета в Грузии. Фото: jam-news.net/ David Pipia
Применение водомета в Грузии. Фото: jam-news.net/ David Pipia

В столице Грузии Тбилиси правоохранители силой разогнали акцию протеста оппозиции, применив водометы и слезоточивый газ.

В результате столкновений между силовиками и протестующими пострадали не менее 27 человек, сообщает "Sputnik Грузия".

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По данным Министерства внутренних дел Грузии, в ходе столкновений пострадали 14 правоохранителей, до 10 демонстрантов и 3 журналиста. При этом 14 пострадавших, среди которых 11 правоохранителей и двое журналистов, были госпитализированы.

Оппозиция и правозащитники обвинили МВД в чрезмерном применении силы, а также назвали такие действия неадекватными и нелегитимными.

В свою очередь в МВД Грузии заявили, что полицейские применили "пропорциональную силу в пределах своих полномочий".

Напомним, сразу после парламентских выборов в Грузии, 31 октября, оппозиция не признала их, заявив о массовых нарушениях и фальсификациях. Возле здания парламенты были развернуты палатки.

В субботу, 8 ноября, оппозиция начала акцию протеста возле здания ЦИК.

9 ноября акцию завершили из-за разгона со стороны правоохранителей.

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Известно, что в Грузии завершилось голосование на парламентских выборах. По результатам экзитполов, на выборах уверенно побеждает правящая партия "Грузинская мечта". Второе место занимает оппозиционная партия "Единое национальное движение — Сила в единстве".

Ранее оппозиционная партия "Единое национальное движение" предложила кандидатуру Саакашвили на должность премьер-министра в случае победы на выборах.

Как сообщалось, Саакашвили тогда согласился возглавить грузинское правительство "на стабилизационный период", если оппозиция победит на выборах.

27 августа политик опубликовал видеообращение, в котором извинился перед грузинами и заявил, что "возвращается" в Грузию, где в октябре должны были состояться парламентские выборы.

В Минюсте Грузии заявили, что экс-президента на родине "ждет тюрьма".

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