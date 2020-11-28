В Грузии начал действовать полный локдаун: какие ограничения ввели

В Грузии в связи с широким распространением коронавируса ужесточили карантинные ограничения.

Полный локдаун будет действовать с 28 ноября 2020 года по 31 января 2021 года включительно, сообщает Грузия Online.

В частности, с сегодняшнего дня в Грузии закрылись магазины, рынки, рестораны, фитнес-центры и бассейны, а общественный и междугородний транспорт приостанавливает свою работу.

Кроме того, в стране вводится комендантский час с 21:00 до 05:00 — в это время гражданам запрещено передвигаться по улицам как пешком, так и на транспортном средстве, а также находиться в общественных местах.

В то же время предполагается, что в канун Нового года и Рождества комендантский час будет снят.

Читайте также: В Грузии вводят жесткий двухмесячный локдаун

По данным портала Worldometer, на сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 127 942 случая коронавируса, в частности, 1 195 летальных исходов.

В мире же, согласно данным ресурса, зафиксировано 62 112 273 случая коронавирусной инфекции, в частности, 1 451 820 летальных исходов, а выздоровели 42 902 929 людей.

Ранее сообщалось, что власти Украины рассматривают разные варианты дат, в которые может быть введено ужесточение карантина из-за заболеваемости Covid-19. При этом озвучивается и вариант с 25 декабря 2020 года по 17 января 2021-го.