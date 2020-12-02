Рада усилила защиту бизнеса и безработных на время карантина

Верховная Рада усилила защиту безработных, работников и работодателей в Украине на время любых карантинов.

Народные депутаты одобрили во втором чтении соответствующий законопроект №3486, передает "РБК-Украина".

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, за этот документ проголосовали 287 нардепов.

Указано, что закон предлагает оказывать помощь по частичной безработице всем предприятиям, в том числе и большим.

Как отмечается, ко второму чтению в документе уточнили, что речь идет не только о карантине, установленном правительством в связи с коронавирусом, но и о других карантинах.

При этом в законе прописаны сроки, в которые работодатели сообщают Центру занятости о запланированном массовом высвобождении работников — не позднее, чем за 2 месяца до увольнения и не позднее, чем за 30 календарных дней до увольнения в случае, если это госслужащие.

Читайте также: Кабмин возобновил до конца года выплату предпринимателям помощи на детей до 10 лет

Также конкретизируются основания для получения предприятиями помощи по частичной безработице из-за остановки производства.

В свою очередь лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС без условия установления инвалидности, будут предоставлять ваучеры.

Кроме того, главам семейных фермерских хозяйств разрешили платить ЕСВ за себя и за членов семейного фермерского хозяйства.

Согласно закону, Фонд соцзащиты инвалидов может использовать деньги, которые поступили в государственный бюджет от уплаты санкций и пени, для предоставления работодателям компенсаций.

Напомним, в начале июля 2020 года Верховная Рада одобрила соответствующий законопроект №3486 за основу.

Ранее в Минэкономразвития предупредили, что следствием получения дохода официально зарегистрированными безработными может стать уголовная ответственность.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский пообещал раздать по 8 тысяч грн всем пострадавшим от карантина выходного дня.