Чому карантин не став на заваді міжнародному обміну бізнес-досвідом

Закриття кордонів через ризик коронавірусу необов’язково означає припинення співпраці між підприємцями з різних країн. Так, навіть в умовах карантинних обмежень все ж знаходяться шляхи для встановлення міжнародних робочих контактів.

На початку пандемії деякі програми міжнародного обміну підприємців, як, наприклад Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE), переосмислили свої наявні формати роботи і впровадили можливість онлайн-участі. Звісно, цього не вистачало підприємцям для повного занурення в бізнес-​середовище іншої країни і набуття унікальних практичних навичок. Тому, навіть в розпал пандемії знаходилися сміливці, які були готові перетинати кордони в пошуках корисних знань та професійних зв’язків.

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Приймати, а не виїжджати

Так, раніше ми вже розповідали про освітню поїздку українського підприємця до Швеції за програмою EYE. Водночас в рамках Erasmus for Young Entrepreneurs малому бізнесу необов’язково далеко вирушати за новими можливостями. Можна взяти участь в програмі як приймаюча сторона і тоді можливості самі прийдуть до host-підприємця.

Таким форматом програми скористалася, зокрема, учасниця проєкту Unlimit Ukraine Європейської Бізнес Асоціації — Лідія Степаненко, керівниця Центру розвитку соціального бізнесу "Ініціатива" в Запоріжжі, до якої в лютому цього року приїхала молода підприємниця з Польщі.

Шлях до менторства

Ще з 2013 року організація Лідії займається розвитком проєктів з соціального підприємництва в Україні. Напевно, в період, коли в Україні далеко не всі розуміли, що таке гранти, фандрейзинги, краудфандинги та соціальний бізнес вцілому. Але, на щастя, багато хто з Європи чітко розумів ці поняття, тож Лідія почала активно здобувати міжнародний досвід в таких глобальних європейських програмах, як JOP Black Sea Basin Programme, NGO Forums, Partnership Forums в рамках European Social Innovative Competition, щоб донести цінність діяльності своєї організації до Запорізької громадськості.

Маючи за собою таку ґрунтовну експертизу, Лідія вирішила, що треба ділитися знаннями з молодими підприємцями. І з 2018 року Лідія приймає в себе представників МСБ з самих різних країн в рамках Erasmus for Young Entrepreneurs.

Незважаючи на те, що роль приймаючої компанії заснована на волонтерських засадах і хост, на відміну від молодого підприємця, не отримує фінансової підтримки від Європейського Союзу, Лідія вбачає у цій ролі можливість "вирощування" для себе потенційного партнера і налагодження нових ділових зв’язків.

Усвідомлений вибір

Попри те, що соціальне підприємство Лідії вже третій рік бере участь в EYE як приймаюча сторона, все ж реалізація обміну в часи пандемії не обійшлася без викликів. Цьогоріч, у лютому, Лідії на пошту написала Тереса – підприємниця з Польщі, яка хотіла стати частиною команди Центру "Ініціатива" в якості стажера Erasmus.

Вибір Тереси був обумовлений тим, що "Ініціатива" займається освітницькою діяльністю літніх людей, а також осіб з обмеженими можливостями. А Тереса мріє про створення власного соціального бізнесу, і має цінний багаж знань та досвіду, якими вона готова ділитися з іншими учасниками Центру.

Тересу зовсім не лякало те, що її омріяний пункт стажування знаходиться в Україні. Більше того, ситуація з COVID-19 ніяк не вплинула на її рішення співпрацювати з українською організацією, адже, на думку підприємниці, шанс підхопити вірус однаковий всюди, незалежно від того, в якій країні перебуваєш. Крім того, Тереса має друзів, що проживають в Україні, які і розповіли, що в країні безпечно. Тож ці фактори разом з крихтою "відваги" учасниці Erasmus сприяли подальшій співпраці української та польською сторін.

Все можливо, якщо є бажання

Близько місяця у дівчат пішло на перемовини, а також обговорення майбутніх активностей в рамках стажування. Після з'ясування всіх деталей вони склали "Commitment" з обговореними планами щодо співпраці, як частина обов’язкової вимоги програми Erasmus. Також необхідно було пройти етапи офіційного оформлення Business Relationship, в чому Лідія, як більш досвідчена сторона, допомагала молодій підприємниці.

Водночас, саме у той період Запорізька область знаходилась у червоній зоні через ситуацію з COVID, тож зустрічі були неможливими. Однак, сторони були у постійному контакті онлайн і через кілька тижнів їх реальна зустріч виявилась можливою, а обмін було розпочато, як і заплановано.

Варто зауважити, що у Центрі "Ініціатива" реалізується багато соціальних проєктів, які націлені на працевлаштування уразливих верств населення, їхню соціальну адаптацію та фінансову незалежність. Тереса, як активна дівчина, брала участь в усіх діючих зараз проєктах, була і в ролі модератора, і в ролі лектора, і в ролі доповідача. Маючи відповідні навички та досвід, учасниця Erasmus одразу ж взялася за напрямок жіночого лідерства та підприємництва у часи невизначеності. Також Тереса, як письменниця та активістка креативного сектору, стала ментором для осіб з інвалідністю із розвитку креативних індустрій.

Розпорядок у стажерки був такий самий, як і у всього колективу Центру – з дев’ятої ранку до п’ятої, а навіть і до восьмої вечора, якщо заходи відбувались онлайн. За словами Тереси, така співпраця була в задоволення, адже їй до вподоби постійне спілкування з людьми й дівчинці відразу вдалося знайти спільну мову з організаторами та кураторами проєктів.

Команда "Ініціатива" теж відзначила, що Тереса з її менталітетом та культурою задала новий вектор для діяльності Центру. Так, українська сторона змогла налагодити ділові стосунки з польськими організаціями з підтримки бізнесу. За три місяці стажування дівчата встигли реалізувати низку амбіційних планів. Так, Лідія та Тереса разом розробили кілька проєктів з бізнес-освіти жінок, що втратили роботу під час пандемії, та подали їх на розгляд до донорів ЄС. Загалом, міжнародна співпраця виявилася плідною й, отримавши цей український досвід, Тереса зараз є дуже зацікавленою у тому, щоб розпочати власну справу.

Безумовно, чимало зусиль було докладено з обох сторін, аби реалізувати співпрацю, особливо. Пандемія зовсім не сприяє міжнародним обмінам, втім змушує підприємців переглянути свої амбіції й робити вибір на користь того, що їм справді важливо. І як показує програма Erasmus for Young Entrepreneurs, ті, хто сміливо крокує назустріч до своєї цілі, отримують за це безцінні можливості для розвитку свого бізнесу, зокрема корисні партнерства, нові ділові зв’язки та цікаве спілкування з людьми із різних країн.

Олена Еро, менеджер проєкту Unlimit Ukraine Європейської Бізнес Асоціації