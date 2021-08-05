Общество 30 минут назад

Не COVID-19: Инфекционист рассказал какие заболевания грозят украинцам в 2021 году

С началом учебного года Украину ждет новая вспышка кори, считает врач-инфекционист Федор Лапий

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

С началом учебного года Украине может грозить новая вспышка кори. Распространение заболевания может быть связано с тем, что в стране есть проблемы с вакцинацией детей первой дозой вакцины КПК — от кори, паротита и краснухи.

Об этом рассказал врач-инфекционист, детский иммунолог, глава Национально-технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий в интервью ZN.UA.

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"Корь немного отступила. В этом нам помогла пандемия, поскольку разграничение контактов не способствует распространению, в частности, и кори. Но это не означает, что она у нас исчезла и что все обстоит благополучно. Несмотря на то, что 2020 год мы закончили лучше, чем ожидали, именно с первой дозой вакцин КПК у нас есть проблемы. Эти дети накапливаются, вирус и в дальнейшем циркулирует", — рассказал Лапий.

По его прогнозам, частые контакты детей друг с другом в школах могут поспособствовать распространению кори. По словам Лапия, поскольку вспышка кори была в 2020 году, ее стоит ожидать и в 2021.

Еще одним заболеванием, которое грозит украинцам, является столбняк. Его распространение напрямую связано с тем, что жители страны не вакцинируются от него.

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Напомним, что по мнению Федора Лапия, во время следующей волны заболеваемости COVID-19, которая ожидается осенью, люди в возрасте 60+ будут составлять основной контингент тех, кто будет нуждаться в госпитализации из-за тяжелого течения заболевания.

По его словам, такое положение вещей будет перегружать систему предоставления медицинской помощи. В частности, потому что эта категория людей не охвачена вакцинацией.

Иллюстрация: Depositphotos

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