С сегодняшнего дня в Украине непривитых медиков и коммунальщиков начнут отстранять от работы

31 января в Украине вступает в силу приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса, согласно которому медики, коммунальщики и местные чиновники должны были сделать прививку до 31 января.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Согласно приказу, работники органов местного самоуправления, государственных и коммунальных заведений здравоохранения и различных коммунальных учреждений и организаций обязаны быть вакцинированными хотя бы одной дозой препарата. В противном случае им грозит отстранение от работы без сохранения заработной платы.

Это требование не касается тех, кто имеет абсолютные противопоказания к прививкам от Covid-19 и подтверждающее это медицинское заключение.

Отметим, с 8 ноября 2021 года в Украине отстранили от работы невакцинированных педагогов и работников центральных и местных органов власти. Затем в Минздраве снова изменили список профессий, для которых вакцинация обязательна.

Поэтому с 9 декабря 2021 года от работы также начали отстранять непривитых работников учреждений социальной сферы, защиты прав детей и реабилитационных учреждений, государственных служащих, сотрудников стратегических для государства предприятий.

К последним в том числе относятся сотрудники "Укрпочты", "Укрзализныци", "Нафтогаза" и т.д. Всех невакцинированных работников этих компаний отстранили от работы.

17 декабря Минздрав снова расширил список организаций, представители которых должны обязательно вакцинироваться против коронавируса, добавив в него работников органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Напомним, Кабинет министров принял решение сократить срок действия международного и внутреннего Covid–сертификатов с одного года до 270 дней.