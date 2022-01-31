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Категория
Общество
Дата публикации

С сегодняшнего дня в Украине непривитых медиков и коммунальщиков начнут отстранять от работы

С сегодняшнего дня в Украине непривитых медиков и коммунальщиков начнут отстранять от работы
С сегодняшнего дня в Украине непривитых медиков и коммунальщиков начнут отстранять от работы

31 января в Украине вступает в силу приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса, согласно которому медики, коммунальщики и местные чиновники должны были сделать прививку до 31 января.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Согласно приказу, работники органов местного самоуправления, государственных и коммунальных заведений здравоохранения и различных коммунальных учреждений и организаций обязаны быть вакцинированными хотя бы одной  дозой препарата. В противном случае им грозит отстранение от работы без сохранения заработной платы.

Это требование не касается тех, кто имеет абсолютные противопоказания к прививкам от Covid-19 и подтверждающее это медицинское заключение.

Отметим, с 8 ноября 2021 года в Украине отстранили от работы невакцинированных педагогов и работников центральных и местных органов власти. Затем в Минздраве снова изменили список профессий, для которых вакцинация обязательна.

Поэтому с 9 декабря 2021 года от работы также начали отстранять непривитых работников учреждений социальной сферы, защиты прав детей и реабилитационных учреждений, государственных служащих, сотрудников стратегических для государства предприятий. 

К последним в том числе относятся сотрудники "Укрпочты", "Укрзализныци", "Нафтогаза" и т.д. Всех невакцинированных работников этих компаний отстранили от работы. 

17 декабря Минздрав снова расширил список организаций, представители которых должны обязательно вакцинироваться против коронавируса, добавив в него работников органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Напомним, Кабинет министров принял решение сократить срок действия международного и внутреннего Covid–сертификатов с одного года до 270 дней.

Автор:
Светлана Манько