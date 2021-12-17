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Общество
Дата публикации

Минздрав расширил перечень профессий, для которых вакцинация станет обязательной: в список попали медики

Список профессий, для которых вакцинация от коронавируса обязательна
Непривитых врачей отстранят от работы. Фото: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины расширило список организаций, представители которых должны обязательно вакцинироваться против коронавируса, в противном случае их отстранят от работы. В этот раз в список добавили медиков. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба Минздрава.

Согласно соответствующему приказу, в перечень таких профессий добавили работников:

  • органов местного самоуправления; 
  • учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности; 
  • коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

"Работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий больше других взаимодействуют с большим количеством людей, поэтому имеют повышенный риск инфицироваться короновирусной болезнью", – объяснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он добавил, что 9 из 10 госпитализированных не вакцинированы, а значит, не были защищены от Covid-19. Поэтому министр считает, что решение расширить перечень профессий, для которых вакцинация станет обязательной, необходимо для защиты жизни и здоровья украинцев и их близких.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования. Если за этот период работники не успеют вакцинироваться, то их отстранят от работы без сохранения заработной платы.

Напомним, с 8 ноября в Украине отстранили от работы невакцинированных педагогов и работников центральных и местных органов власти. Затем в Минздраве снова изменили список профессий, для которых вакцинация обязательна.

Поэтому с 9 декабря от работы также начали отстранять непривитых работников учреждений социальной сферы, защиты прав детей и реабилитационных учреждений, государственных служащих, сотрудников стратегических для государства предприятий. 

К последним в том числе относятся сотрудники "Укрпочты", "Укрзализныци", "Нафтогаза" и т.д. Всех невакцинированных работников этих компаний отстранили от работы. 

Фото: Depositphotos

Автор:
Вита Молодан