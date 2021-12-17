- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Минздрав расширил перечень профессий, для которых вакцинация станет обязательной: в список попали медики
Министерство здравоохранения Украины расширило список организаций, представители которых должны обязательно вакцинироваться против коронавируса, в противном случае их отстранят от работы. В этот раз в список добавили медиков. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба Минздрава.
Согласно соответствующему приказу, в перечень таких профессий добавили работников:
- органов местного самоуправления;
- учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
Он добавил, что 9 из 10 госпитализированных не вакцинированы, а значит, не были защищены от Covid-19. Поэтому министр считает, что решение расширить перечень профессий, для которых вакцинация станет обязательной, необходимо для защиты жизни и здоровья украинцев и их близких.
Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования. Если за этот период работники не успеют вакцинироваться, то их отстранят от работы без сохранения заработной платы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, с 8 ноября в Украине отстранили от работы невакцинированных педагогов и работников центральных и местных органов власти. Затем в Минздраве снова изменили список профессий, для которых вакцинация обязательна.
Поэтому с 9 декабря от работы также начали отстранять непривитых работников учреждений социальной сферы, защиты прав детей и реабилитационных учреждений, государственных служащих, сотрудников стратегических для государства предприятий.
К последним в том числе относятся сотрудники "Укрпочты", "Укрзализныци", "Нафтогаза" и т.д. Всех невакцинированных работников этих компаний отстранили от работы.
Фото: Depositphotos