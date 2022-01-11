Медики, коммунальщики и местные чиновники должны привиться от коронавируса до 31 января

31 января вступает в силу приказ Министерства здравоохранения Украины № 2664, который расширил перечень организаций, представители которых должны обязательно вакцинироваться от Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

В ведомстве отметили, что согласно приказу в список тех, кто должен обязательно привиться от Covid-19 на период действия карантина, который установил Кабинет министров Украины для предотвращения распространения коронавируса, добавили работников:

органов местного самоуправления;

учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Сотрудники этих учреждений, которые не введут по крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Это требование не касается людей, у которых есть абсолютные противопоказания к прививкам от коронавируса и медицинское заключение, которое это подтверждает.

"В последние недели 2021 года и первые 2022-го фиксируют рост количества случаев инфицирования штаммом “Омикрон” в большинстве европейских стран. Агентство по безопасности здоровья Великобритании недавно опубликовало отчет, согласно которому у людей, инфицированных именно “Омикроном”, риск попасть в больницу на 50% ниже по сравнению с инфицированными штаммом “Дельта”. При заражении “Омикроном” риск госпитализации ниже на 65% для пациентов, получивших две дозы вакцины, и на 81% для тех, кто получил три дозы. Однако количество случаев Covid-19, вызванных новым штаммом возрастает, а это может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от Covid-19 является обязательной", — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Напомним, на днях в Украине одобрили бустерную дозу вакцины для всех совершеннолетних.

Отметим, с 8 ноября 2021 года в Украине отстранили от работы невакцинированных педагогов и работников центральных и местных органов власти. Затем в Минздраве снова изменили список профессий, для которых вакцинация обязательна.

Поэтому с 9 декабря 2021 года от работы также начали отстранять непривитых работников учреждений социальной сферы, защиты прав детей и реабилитационных учреждений, государственных служащих, сотрудников стратегических для государства предприятий.

К последним в том числе относятся сотрудники "Укрпочты", "Укрзализныци", "Нафтогаза" и т.д. Всех невакцинированных работников этих компаний отстранили от работы.

17 декабря Минздрав снова расширил список организаций, представители которых должны обязательно вакцинироваться против коронавируса.