Кабмин сократил минимальный срок для вакцинации бустерной дозой

Кабинет министров Украины сократил минимальный срок для получения бустерной дозы вакцины от Covid-19 со 180 до 90 дней.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно правительственному постановлению от 19 января, теперь срок для вакцинации бустерной дозой составляет от 90 до 270 дней после последней прививки.

Этот срок будет применяться и при вакцинации одной вакциной, и при смешанных схемах вакцинации, уточняется в документе.

Кроме того, постановление предусматривает, что при формировании Covid-сертификата после введения бустерной дозы в него будут вносить соответствующую отметку "booster/бустер".

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Как пояснили в Министерстве здравоохранения, рекомендован оптимальный срок ревакцинации от шести до девяти месяцев по завершении первичного курса вакцинации, независимо от того, какой вакциной привился человек.

Лица с ослабленным иммунитетом, которым сейчас вводят дополнительную дозу вакцины от Covid-19, тоже смогут получить бустерную дозу через три месяца после дополнительной (оптимальный срок введения — от трех до шести месяцев).

Отметим, ревакцинацию от Covid-19 Министерство здравоохранения разрешило делать любой зарегистрированной в Украине вакциной.

Напомним, Кабинет министров принял решение сократить срок действия международного и внутреннего Covid–сертификатов с одного года до 270 дней.