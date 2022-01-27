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Категория
Общество
Дата публикации

Кабмин сократил минимальный срок для вакцинации бустерной дозой

Кабмин сократил минимальный срок для вакцинации бустерной дозой
Кабмин сократил минимальный срок для вакцинации бустерной дозой

Кабинет министров Украины сократил минимальный срок для получения бустерной дозы вакцины от Covid-19 со 180 до 90 дней.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно правительственному постановлению от 19 января, теперь срок для вакцинации бустерной дозой составляет от 90 до 270 дней после последней прививки. 

Этот срок будет применяться и при вакцинации одной вакциной, и при смешанных схемах вакцинации, уточняется в документе.

Кроме того, постановление предусматривает, что при формировании Covid-сертификата после введения бустерной дозы в него будут вносить соответствующую отметку "booster/бустер".

Как пояснили в Министерстве здравоохранения, рекомендован оптимальный срок ревакцинации от шести до девяти месяцев по завершении первичного курса вакцинации, независимо от того, какой вакциной привился человек.

Лица с ослабленным иммунитетом, которым сейчас вводят дополнительную дозу вакцины от Covid-19, тоже смогут получить бустерную дозу через три месяца после дополнительной (оптимальный срок введения — от трех до шести месяцев).

Отметим, ревакцинацию от Covid-19 Министерство здравоохранения разрешило делать любой зарегистрированной в Украине вакциной.

Напомним, Кабинет министров принял решение сократить срок действия международного и внутреннего Covid–сертификатов с одного года до 270 дней.

Автор:
Светлана Манько