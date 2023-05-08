В Японии коронавирус приравняли к гриппу по юридическому статусу

В понедельник, 8 мая, Япония снизила юридический статус Covid-19 до той же категории, что и сезонный грипп, и смягчила свои ограничительные меры, отметив значительное изменение своего подхода после трех лет борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает NHK.

Переклассификация Covid-19 до 5 класса означает, что решение о мерах по профилактике коронавируса принимают отдельные лица и компании самостоятельно.

Правительство отменило большинство своих указаний, таких как периоды карантина продолжительностью семь дней для людей с положительным тестом на болезнь и пять дней для тех, кто был в тесном контакте с инфицированным человеком.

Пациенты в Японии также должны платить за амбулаторное лечение и госпитализацию, связанную с коронавирусом, хотя предусмотрены субсидии. Пациенты с Covid-19 будут также получать лечение в обычных больницах вместо специально отведенных заведений.

Согласно новой классификации, правительство также больше не сможет законодательно рекомендовать госпитализацию больным коронавирусом или объявлять чрезвычайное положение, согласно которому губернаторы могли требовать сокращения рабочего времени для предприятий и могли закрывать или налагать штрафы на тех, кто это не делал.

В 2020 году коронавирус классифицировали как "особую угрозу общественному здоровью", эквивалентную или строже класса 2, который охватывает такие инфекционные заболевания, как туберкулез и тяжелый острый респираторный синдром или SARS.

27 апреля правительство официально решило снизить правовой статус коронавируса, поскольку программа вакцинации, среди прочих факторов, сделала болезнь менее смертоносной, а призывы к омоложению пострадавшей от пандемии экономики возросли.

Также была учтена готовность системы здравоохранения противостоять предстоящей вспышке.

Напомним, ВОЗ недавно заявила, что Covid-19 больше не является чрезвычайной ситуацией в глобальном масштабе. В организации считают, что пандемия, унесшая жизни более 6,9 миллиона человек, завершается.

В то же время в Украине Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации в единой государственной системе гражданской защиты из-за эпидемии коронавирусной болезни, а также карантин на всей территории Украины до 30 июня.