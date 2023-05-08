В Японії коронавірус прирівняли до грипу за юридичним статусом

У понеділок, 8 травня, Японія понизила юридичний статус Covid-19 до тієї ж категорії, що й сезонний грип, і пом’якшила свої обмежувальні заходи, відзначивши значну зміну свого підходу після трьох років боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє NHK.

Перекласифікація Covid-19 до 5 класу означає, що рішення щодо заходів профілактики коронавірусу приймають окремі особи та компанії самостійно.

Уряд скасував більшість своїх вказівок, таких як періоди карантину тривалістю сім днів для людей з позитивним тестом на хворобу та п’ять днів для тих, хто був у тісному контакті з інфікованою людиною.

Пацієнти в Японії також тепер повинні платити за амбулаторне лікування та госпіталізацію, пов’язану з коронавірусом, хоча передбачені субсидії. Пацієнти з Covid-19 також отримуватимуть лікування у звичайних лікарнях замість спеціально відведених закладів.

Згідно з новою класифікацією, уряд також більше не зможе законодавчо рекомендувати госпіталізацію хворим на коронавірус або оголошувати надзвичайний стан, згідно з яким губернатори могли вимагати скорочення робочого часу для підприємств і могли закривати або накладати штрафи на тих, хто це не робив.

У 2020 році коронавірус класифікували як "особливу загрозу громадському здоров’ю", еквівалентну або суворішу за клас 2, який охоплює такі інфекційні захворювання, як туберкульоз і важкий гострий респіраторний синдром або SARS.

27 квітня уряд офіційно вирішив знизити правовий статус коронавірусу, оскільки програма вакцинації, серед інших факторів, зробила хворобу менш смертоносною, а заклики до омолодження постраждалої від пандемії економіки зросли.

Також була врахована готовність системи охорони здоров’я протистояти майбутньому спалаху.

Нагадаємо ВООЗ нещодавно заявила, що Covid-19 більше не є надзвичайною ситуацією в глобальному масштабі. В організації вважають, що пандемія, яка забрала життя понад 6,9 мільйона людей, завершується.

Водночас в Україні ж Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації в єдиній державній системі цивільного захисту через епідемію коронавірусної хвороби, а також карантин на всій території України до 30 червня.