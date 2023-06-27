В Украине завершается действие карантина через COVID-19

С 1 июля текущего года в Украине завершается действие карантинных ограничений и режима чрезвычайной ситуации, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании Кабинета министров.

Он напомнил, что COVID-19 стал для украинцев тяжелым испытанием, а все принимавшиеся во время пандемии время были направлены на то, чтобы сохранить жизнь людей.

По словам Шмыгаля, механизмы реагирования, отработанные за период пандемии, пригодились во время полномасштабной войны.

"Теперь отвечаем на новые вызовы, вооруженные новыми методами и подходами. Спасибо медикам, которые все эти годы самоотверженно боролись с пандемией и сделали все, чтобы минимизировать ее последствия", - рассказал Шмигаль.

Он отметил, что сегодня наши врачи и медсестры не менее героически помогают защитникам и гражданским в условиях полномасштабной войны.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявила в пятницу, 5 мая, что Covid-19 больше не чрезвычайная ситуация в глобальном масштабе. В организации считают, что пандемия, унесшая жизни более 6,9 миллиона человек, завершается.