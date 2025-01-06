США націлились на нафтові доходи Кремля: що планують

Адміністрація президента США Джо Байдена планує запровадити нові санкції проти Росії у відповідь на її агресію в Україні, зокрема націлившись на нафтові доходи Кремля.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що США планують посилити санкції проти танкерів, які перевозять російську нафту, що продається вище встановленої цінової стелі $60 за барель.

Як пише агенство, Вашингтон прагне посилити економічний тиск на Москву до 20 січня, коли на посаду вступить новообраний президент Дональд Трамп, чий майбутній підхід до санкцій наразі залишається незрозумілим.

"Це буде великий пакет", - зазначило одне з джерел видання.

Інше джерело повідомило, що санкції можуть включати як обмеження на танкери, так і заходи проти осіб, які беруть участь у продажах за цінами, що перевищують верхню межу.

Наразі Росія використовує так званий тіньовий флот зі старих кораблів, щоб обійти обмеження. Багато з цих суден є менш безпечними та можуть спричиняти розливи нафти.

РФ переховує танкери тіньового флоту в Габоні

За підрахунками суднового брокера Clarksons, кількість суден, зареєстрованих у розташованій на західному узбережжі Африки екваторіальній державі, зросла в шість разів після початку розв'язаної Росією війни проти України.

Таким чином Габон став другим у Африці за цим показником. Особливо помітне зростання відбулося з минулого року, коли Росії довелося ховати танкери від санкцій США, пише The Moscow Times.

Із жовтня 2023 року Вашингтон ввів заходи проти майже 40 суден, які порушують встановлену західними країнами вимогу про цінову стелю для російської нафти $60 за барель. У рамках цієї кампанії під санкції потрапив 21 танкер російського "Совкомфлота", а в лютому 2024 році – і сама компанія.

Серед суден, що перереєстрували в Габоні, – 50 танкерів "Совкомфлота", які раніше плавали під ліберійським прапором.

Загалом у реєстрі Габона зараз понад 100 кораблів. Із них більше 70, за оцінкою Lloyd's List Intelligence, мають незрозумілих власників і складають частину тіньового флоту танкерів, які використовуються для операцій з нафтою, що підпадає під санкції.

Стеля цін на російську нафту

Як відомо, у грудні 2022 року G7, Європейський Союз та Австралія почали обмежувати ціну на нафту, яка постачається морським транспортом з Росії. "Стелю" встановили на рівні 60 доларів за барель.

У Мінфіні США тоді зазначали, що такий крок має обмежити доходи, які Росія отримує для фінансування війни проти Україні, й одночасно зберегти надійне постачання нафти на світові ринки. В українському ж уряді взагалі виступали за зменшення цього ліміту до 45 чи навіть до 30 доларів за барель.

Натомість, як зазначало восени минулого року видання Financial Times, Росії вдалося уникнути впливу обмежень на більшу частину нафтового експорту. Зокрема, в серпні 2023 року майже 75% всіх морських поставок російської сирої нафти проходили в обхід західної системи перевезень та страхування.

Втім, за даними CREA (Центру досліджень енергетики та чистого повітря), Росія протягом року після введення "стелі цін" на нафту все ж недоотримала близько 34 млрд євро, що знизило її доходи від експорту цього палива на 14%. Натомість країна-агресорка продавала нафту вище цієї максимальної ціни, одночасно збільшуючи обсяги експорту покупцям, які не запроваджували проти неї санкції.

Раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" планують посилити обмеження для продажу російської нафти, щоб зменшити здатність РФ фінансувати війну проти України. Одним із способів, який розглядається, є зниження цінового ліміту з поточних $60 за барель до близько $40.