США нацелились на нефтяные доходы Кремля: что планируют

Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые санкции против России в ответ на ее агрессию в Украине, в частности, нацелившись на нефтяные доходы Кремля.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что США планируют ужесточить санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть, продаваемую выше установленного ценового потолка $60 за баррель.

Как пишет агентство, Вашингтон стремится усилить экономическое давление на Москву до 20 января, когда в должность вступит новоизбранный президент Дональд Трамп, чей будущий подход к санкциям остается непонятным.

"Это будет большой пакет", — отметил один из источников издания.

Другой источник сообщил, что санкции могут включать как ограничения на танкеры, так и меры против лиц, участвующих в продажах по ценам, превышающим верхний предел.

Россия использует так называемый теневой флот из старых кораблей, чтобы обойти ограничения. Многие из этих судов менее безопасны и могут вызвать разливы нефти.

РФ скрывает танкеры теневого флота в Габоне

По подсчетам судового брокера Clarksons, количество судов, зарегистрированных в расположенном на западном побережье Африки экваториальном государстве, выросло в шесть раз после начала развязанной Россией войны против Украины.

Таким образом, Габон стал вторым в Африке по этому показателю. Особо заметный рост произошел с прошлого года, когда России пришлось прятать танкеры от санкций США, пишет The Moscow Times.

С октября 2023 года Вашингтон ввел меры против почти 40 судов, нарушающих установленное западными странами требование о ценовом потолке для российской нефти $60 за баррель. В рамках этой кампании под санкции попал 21 танкер российского "Совкомфлота", а в феврале 2024 г. – и сама компания.

Среди судов, перерегистрировавшихся в Габоне, – 50 танкеров "Совкомфлота", ранее плававших под либерийским флагом.

Всего в реестре Габона сейчас более 100 кораблей. Из них более 70, по оценке Lloyd's List Intelligence, имеют непонятных владельцев и составляют часть теневого флота танкеров, которые используются для операций с подпадающей под санкции нефтью.

Потолок цен на российскую нефть

Как известно, в декабре 2022 года G7, Европейский Союз и Австралия начали ограничивать цену на нефть , поставляемую морским транспортом из России. "Потолок" установили на уровне 60 долларов за баррель.

В Минфине США тогда отмечали, что такой шаг должен ограничить доходы, которые Россия получает для финансирования войны против Украины, и одновременно сохранить надежные поставки нефти на мировые рынки. В украинском же правительстве вообще выступали за уменьшение этого лимита до 45 или даже до 30 долларов за баррель.

Как отмечало осенью прошлого года издание Financial Times, России удалось избежать влияния ограничений на большую часть нефтяного экспорта. Почти 75% всех морских поставок российской сырой нефти проходили. в обход западной системы перевозок и страхования.

Впрочем, по данным CREA (Центра исследований энергетики и чистого воздуха), Россия в течение года после введения "потолка цен" на нефть все же недополучила около 34 млрд евро, что снизило ее доходы от экспорта этого топлива на 14%. В то же время страна-агрессор продавала нефть выше этой максимальной цены, одновременно увеличивая объемы экспорта покупателям, не вводившим против нее санкции.

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" планируют ужесточить ограничения на продажу российской нефти, чтобы уменьшить способность РФ финансировать войну против Украины. Одним из рассматриваемых способов является снижение ценового лимита с текущих $60 за баррель до около $40.