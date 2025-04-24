Британія ввела нові санкції проти Росії: заборонила продаж джойстиків

Уряд Великої Британії 24 квітня оновив перелік торговельних санкцій проти Російської Федерації за її агресію проти України.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Які товари потрапили під обмеження

Новий санкційний пакет проти Росії включає 150 нових торговельних обмежень.

До нового санкційного переліку додали позашляховики, літій та літієві сполуки, 9 хімічних речовин, такі як хлороформ, хлорацетилхлорид, фосфорна кислота та інші.

Крім того уведено заборону на імпорт синтетичних алмазів, які були виготовлені в РФ і оброблені в третіх країнах.

Також розширено перелік програмного забезпечення, яке заборонено для постачання до РФ. Це зокрема різні види програмного забезпечення і технологій, що використовуються для нафтогазової галузі, розвідки та видобутку нафти і газу, буріння свердловин, промислового проектування, бізнес-аналітики, управління ланцюгами поставок.

Британія заборонила експорт джойстиків

Велика Британія закрила доступ Росії до ігрових контролерів та інших технологій, включаючи програмне забезпечення для пошуку та експлуатації нових нафтових і газових свердловин, пише Politico.

Зазначається, що контролери для відеоігор можуть використовуватися для пілотування безпілотників у війні проти України.

"Сьогодні ми використовуємо всі наші можливості, щоб задушити російську військову машину, врятувати життя українців і захистити британський бізнес від цинічної російської експлуатації. Ми також повністю забороняємо постачання до Росії контролерів для відеоігор, щоб запобігти їх використанню для пілотування безпілотників на фронті, а це означає, що ігрові приставки більше не будуть перепрофільовані для вбивств в Україні", - заявив міністр у справах санкцій Великої Британії Стівен Доті.

24 лютого 2025 року Велика Британія оголосила про введення понад 100 нових санкцій, спрямованих на російську військову машину, її фінансування та ключових осіб, які підтримують війну проти України.