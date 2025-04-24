Британия ввела новые санкции против России: запретила продажу джойстиков

Правительство Великобритании 24 апреля обновило перечень торговых санкций против Российской Федерации за ее агрессию против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Какие товары попали под ограничение

Новый санкционный пакет против России включает в себя 150 новых торговых ограничений.

В новый санкционный список добавили внедорожники, литий и литиевые соединения, 9 химических веществ, такие как хлороформ, хлорацетилхлорид, фосфорная кислота и другие.

Кроме того, введен запрет на импорт синтетических алмазов, которые были изготовлены в РФ и обработаны в третьих странах.

Также расширен перечень программного обеспечения, запрещенного для поставки в РФ. Это, в частности, различные виды программного обеспечения и технологий, используемых для нефтегазовой отрасли, разведки и добычи нефти и газа, бурение скважин, промышленного проектирования, бизнес-аналитики, управления цепями поставок.

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Великобритания закрыла доступ России к игровым контроллерам и другим технологиям, включая программное обеспечение для поиска и эксплуатации новых нефтяных и газовых скважин, пишет Politico.

Отмечается, что контролеры для видеоигр могут использоваться для пилотирования беспилотников в войне против Украины.

"Сегодня мы используем все наши возможности, чтобы задушить российскую военную машину, спасти жизнь украинцев и защитить британский бизнес от циничной российской эксплуатации. Мы также полностью запрещаем поставки в Россию контролеров для видеоигр, чтобы предотвратить их использование для пилотирования беспилотников на фронте", - заявил министр по делам санкций Великобритании Стивен Доти.