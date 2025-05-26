Європа може купувати американську зброю для України

Європейські лідери розглядають можливість купівлі американської зброї для передачі Україні на тлі того, що Сполучені Штати, схоже, згортатимуть безпосередню військову підтримку Києва.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на агентство Вloomberg.

За словами джерел, знайомих із перебігом переговорів, ця схема має на меті стримати російський наступ і посилити тиск на президента РФ Володимира Путіна, щоби змусити його сісти за стіл переговорів.

Оскільки нова адміністрація президента Дональда Трампа не демонструє готовності до активної участі у підтримці України, європейські уряди шукають альтернативи.

Один із сценаріїв передбачає придбання американських озброєнь на європейські кошти з подальшим переданням цих систем Збройним силам України. Такий крок, на думку аналітиків, може частково компенсувати скорочення американської військової допомоги.

Паралельно експерти наголошують, що ресурси, виділені на підтримку України попередньою адміністрацією Джо Байдена, можуть вичерпатися вже цього літа. При цьому Європа, як визнають навіть її лідери, не має ані достатніх виробничих потужностей, ані запасів для самостійного забезпечення України зброєю у необхідних обсягах.

На цьому фоні ідея купувати американське озброєння, обминаючи політичні бар’єри у Вашингтоні, отримує дедалі більше підтримки серед європейських лідерів.

На думку аналітика Ради з міжнародних відносин Чарльза Капчана, постачання Україні зброї американського виробництва, незалежно від того, хто її купує, залишається ключовим елементом, здатним змусити Кремль зупинити війну. Він вважає, що поразка України без підтримки США була б для Трампа репутаційним ударом.

Тим часом Київ не припиняє дипломатичний тиск, а президент Володимир Зеленський заявив, що Україні терміново потрібні щонайменше 10 батарей Patriot, і він чекає на відповідь від США. Однак поки що союзники в НАТО не поспішають ділитися цими системами, вважаючи їх критичними для оборони власних територій.

ЄС також розглядає запровадження нових санкцій проти Росії, включаючи виключення банків з системи SWIFT та блокування "Північного потоку".

Також додамо, що європейські лідери працюють над новим пакетом військової допомоги для України, вартість якого може перевищити 20 мільярдів євро. Це рішення продиктоване необхідністю зміцнити обороноздатність Києва на тлі зміни політичної позиції Сполучених Штатів.