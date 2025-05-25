ЄС розглядає виключення понад 20 російських банків із SWIFT і санкції проти "Північного потоку" в новому пакеті обмежень

Європейський Союз готує 18-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає масштабні фінансові та енергетичні обмеження. Основним елементом нового пакету може стати виключення понад 20 російських банків із міжнародної платіжної системи SWIFT.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Це стане одним з найпотужніших ударів по банківській інфраструктурі РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Паралельно Європейська комісія пропонує заборонити експлуатацію газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2". Цю ініціативу вже підтримала Німеччина. Канцлер Фрідріх Мерц заявив про необхідність юридичних заходів, які унеможливлять відновлення роботи трубопроводів, що залишаються символом колишньої енергетичної залежності Європи від Москви.

Крім цього, планується зниження граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, до 45 доларів за барель. Цей крок потребуватиме узгодження з країнами G7, зокрема зі США, де поки не досягнуто єдності щодо зменшення діючого ліміту в 60 доларів. Пропозиція ЄС спрямована на обмеження надходжень до бюджету РФ від експорту енергоносіїв.

До нового пакету санкцій також увійдуть:

нові заборони на транзакції для приблизно двох десятків банків;

торговельні обмеження на суму 2,5 мільярда євро;

посилення контролю над "тіньовим флотом" російських нафтових танкерів, які обходять санкції;

заходи проти російського фонду прямих іноземних інвестицій;

захист європейських компаній від арбітражу за двосторонніми інвестиційними договорами з Росією;

юридичне закріплення цілі — повна відмова ЄС від російського викопного палива до 2027 року.

Європейська комісія наразі консультується з державами-членами щодо деталей запропонованого пакета. Джерела повідомляють, що остаточне рішення ще не ухвалено, і зміни до документу можливі до моменту його офіційного внесення та голосування. Усі санкції потребують одностайної підтримки серед членів ЄС.

Ці переговори відбуваються на тлі дипломатичних закликів президента США Дональда Трампа до Києва й Москви щодо прямих переговорів про припинення вогню. Трамп поки що не ініціював нових санкцій проти Росії, хоча продовжує погрожувати такими кроками. Обмеження, запроваджені попередньою адміністрацією Джо Байдена, залишаються чинними.

Якщо запропоновані заходи будуть ухвалені в повному обсязі, це стане одним із найбільш комплексних і жорстких пакетів обмежень проти Москви за весь час війни — із посиленим акцентом на фінансову ізоляцію та енергетичну безпеку Європи.

Нагадаємо, 20 травня ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії та разом з у координації зі Сполученими Штатами Америки розпочав розробку 18-го пакета санкцій. Робота над ним розпочалась після закінчення минулого понеділка терміну ультиматуму щодо встановлення 30-денного перемир’я.