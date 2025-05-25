ЕС рассматривает исключение более 20 российских банков из SWIFT и санкции против "Северного потока" в новом пакете ограничений

Европейский Союз готовит 18-й пакет санкций против России, предусматривающий масштабные финансовые и энергетические ограничения. Основным элементом нового пакета может стать исключение более 20 российских банков из международной платежной системы SWIFT.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Это станет одним из мощнейших ударов по банковской инфраструктуре РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Параллельно Европейская комиссия предлагает запретить эксплуатацию газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Эту инициативу уже поддержала Германия. Канцлер Фридрих Мерц заявил о необходимости юридических мер, которые делают невозможным возобновление работы трубопроводов, остающихся символом прежней энергетической зависимости Европы от Москвы.

Кроме этого, планируется снижение предельной цены на экспортируемую из России нефть до 45 долларов за баррель. Этот шаг потребует согласования со странами G7, в частности с США, где пока не достигнуто единство по уменьшению действующего лимита в 60 долларов. Предложение ЕС направлено на ограничение поступлений в бюджет РФ от экспорта энергоносителей.

В новый пакет санкций также войдут:

новые запреты на транзакции для примерно двух десятков банков;

торговые ограничения на сумму 2,5 млрд евро;

усиление контроля над "теневым флотом" российских нефтяных танкеров, обходящих санкции;

меры против русского фонда прямых иностранных инвестиций;

защита европейских компаний от арбитража по двусторонним инвестиционным договорам с Россией;

юридическое закрепление цели – полный отказ ЕС от российского ископаемого топлива до 2027 года.

Европейская комиссия консультируется с государствами-членами относительно деталей предлагаемого пакета. Источники сообщают, что окончательное решение еще не принято, и изменения в документ возможны до момента его официального внесения и голосования. Все санкции нуждаются в единодушной поддержке среди членов ЕС.

Эти переговоры проходят на фоне дипломатических призывов президента США Дональда Трампа в Киев и Москву по поводу прямых переговоров о прекращении огня. Трамп пока не инициировал новые санкции против России, хотя продолжает угрожать такими шагами. Ограничения, введенные предыдущей администрацией Джо Байдена, остаются в силе.

Если предложенные меры будут приняты в полном объеме, это станет одним из наиболее комплексных и жестких пакетов ограничений против Москвы за все время войны с усиленным акцентом на финансовую изоляцию и энергетическую безопасность Европы.

Напомним, 20 мая ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России и вместе с координацией с Соединенными Штатами Америки начал разработку 18-го пакета санкций. Работа над ним началась по истечении минувшего понедельника срока ультиматума по установлению 30-дневного перемирия.