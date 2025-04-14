Настав час знищити Кримський міст: Німеччина готова передати ракети Taurus Україні

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що завжди підтримував передачу ракет Taurus Україні, якщо це рішення узгодять з європейськими партнерами.

Про це повідомляє DW.

"Я завжди казав, що зробив би це (погодився на постачання Україні ракет Taurus – ред.), але лише за узгодженням з європейськими партнерами", - підкреслив Мерц.

Він наголосив, що якщо буде досягнуто відповідної домовленості, Німеччина має взяти участь у таких поставках. На його думку, українська армія має перейти від виключно оборонних дій до більш активних.

"Збройні сили України вже три роки тільки реагують. Настав час, щоб вони почали впливати на хід подій", - вважає політик.

Як приклад можливого застосування ракет Taurus він назвав знищення наземних шляхів між Росією та окупованим Кримом, які є важливими для логістики російської армії.

Майбутній канцлер Німеччини та лідер Християнсько-демократичного союзу зазначив, що вже кілька країн постачають українцям свої крилаті ракети для захисту від російських загарбників.

"Це роблять британці, це роблять французи, американці в будь-якому разі також", – зауважив він.

Ракети Taurus для України: що відомо

Представники Соціал-демократичної партії закликали німецького канцлера Олафа Шольца надати дану зброю ЗСУ.

27 травня 2023 року Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом надати крилаті далекобійні ракети Taurus. Президент України Володимир Зеленський спілкувався на цю тему з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

22 лютого 2024 року Бундестаг схвалив звернення урядових партій щодо подальшої військової підтримки України в боротьбі з Росією і закликав федеральний уряд негайно доставити крилаті ракети Taurus.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що його рішення не поставляти Україні крилаті ракети Taurus пов’язане з прагненням запобігти прямому зіткненню Росії та НАТО. У свою чергу, Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bild заявляв, що непостачання Taurus пов’язане з ядерними погрозами російського диктатора Володимира Путіна.

Одна з найсучасніших крилатих ракет

Крилата ракета Taurus – одна з найсучасніших ракет військово-повітряних сил Німеччини.

Taurus - німецький аналог британських ракет Storm Shadow, які вже успішно використовуються ЗСУ.

Крилата ракета Taurus запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку на понад 500 кілометрів. Ракета вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів.

На думку багатьох експертів, це викликано побоюваннями в тому, що Україна може використати Taurus для ударів по території Росії або для руйнування Кримського мосту, який має стратегічно важливе значення для російських військ.