Пора уничтожить Крымский мост: Германия готова передать ракеты Taurus Украине

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что всегда поддерживал передачу ракет Taurus Украине, если это решение согласуют с европейскими партнерами.

Об этом сообщает DW.

"Я всегда говорил, что сделал бы это (согласился на поставку Украине ракет Taurus – ред.), но только по согласованию с европейскими партнерами", — подчеркнул Мерц.

Он подчеркнул, что если будет достигнута соответствующая договоренность, Германия должна принять участие в таких поставках. По его мнению, украинская армия должна перейти от исключительно оборонительных действий к более активным.

"Вооруженные силы Украины уже три года только реагируют. Пора, чтобы они начали влиять на ход событий", — считает политик.

В качестве примера возможного применения ракет Taurus он назвал уничтожение наземных путей между Россией и оккупированным Крымом, которые важны для логистики российской армии.

Будущий канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза отметил, что уже несколько стран поставляют украинцам свои крылатые ракеты для защиты от российских захватчиков.

"Это делают британцы, это делают французы, американцы в любом случае тоже", – заметил он.

Ракеты Taurus для Украины: что известно

Представители Социал-демократической партии призвали немецкого канцлера Олафа Шольца предоставить данное оружие ВСУ.

27 мая 2023 Украина обратилась в Германию с официальным запросом предоставить крылатые дальнобойные ракеты Taurus. Президент Украины Владимир Зеленский общался на эту тему с канцлером Германии Олафом Шольцом.

22 февраля 2024 года Бундестаг одобрил обращение правительственных партий по поводу дальнейшей военной поддержки Украины в борьбе с Россией и призвал федеральное правительство немедленно доставить крылатые ракеты Taurus.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его решение не поставлять Украине крылатые ракеты Taurus связано со стремлением предотвратить прямое столкновение России и НАТО. В свою очередь Владимир Зеленский в интервью изданию Bild заявлял, что непоставка Taurus связана с ядерными угрозами российского диктатора Владимира Путина.

Одна из самых современных крылатых ракет

Крылатая ракета Taurus – одна из самых современных ракет военно-воздушных сил Германии.

Taurus – немецкий аналог британских ракет Storm Shadow, которые уже успешно используются ВСУ.

Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя и может доставлять 400-килограммовую боеголовку более чем на 500 километров. Ракета считается эффективным оружием против защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов.

По мнению многих экспертов, это вызвано опасениями в том, что Украина может использовать Taurus для ударов по территории России или разрушения Крымского моста, который имеет стратегически важное значение для российских войск.