Україна може отримати ракети Taurus: Німеччина зняла обмеження щодо далекобійної зброї

Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на надання далекобійної зброї Україні. Також Берлін може передати 100-150 німецьких ракет Taurus.

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Про це повідомляє Delo.uaз посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

За його словами, Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження щодо дальності з військових поставок Україні.

"Більше не існує жодних обмежень на далекобійність зброї, яка була поставлена ​​в Україну, – ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку. З боку американців також немає" — сказав Мерц під час дискусії на форумі, пише Clash Report.

Він пояснив, що тепер дозволені удари по російській території із застосуванням західної далекобійної зброї. Це означає, що Київ тепер зможе використовувати західну зброю для ударів по цілях у глибокому тилу ворога, що суттєво розширює можливості ЗСУ на фронті.

Мерц також наголосив на необхідності постачання Україні далекобійної зброї. Очікується, що Німеччина надасть 100–150 крилатих ракет Taurus, аналогічних британсько-французьким системам Storm Shadow та Scalp.

Раніше Мерц заявляв, що завжди підтримував передачу ракет Taurus Україні, якщо це рішення узгодять з європейськими партнерами.

Мерц про війну в Україні

Мерц заявив, що попри зростання дипломатичної активності останнім часом, швидкого вирішення очікувати не варто.

"Ми не маємо ілюзій — швидкого завершення війни не буде", — сказав Мерц під час пресконференції у Вільнюсі, де він узяв участь в інавгурації нової постійної бригади Бундесверу в Литві.

За його словами, процес лише розпочато і він може тривати ще багато тижнів або навіть місяців. Водночас канцлер наголосив, що Німеччина продовжує підтримувати Україну як у військовій, так і дипломатичній площині.

"Ми не втрачаємо жодної можливості для мирного врегулювання, однак маємо бути реалістами — досягнення дипломатичного рішення потребує часу", — підкреслив Мерц.

Ракети Taurus для України: що відомо

27 травня 2023 року Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом надати крилаті далекобійні ракети Taurus. Президент України Володимир Зеленський спілкувався на цю тему з колишнім канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

22 лютого 2024 року Бундестаг схвалив звернення урядових партій щодо подальшої військової підтримки України в боротьбі з Росією і закликав федеральний уряд негайно доставити крилаті ракети Taurus.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що його рішення не поставляти Україні крилаті ракети Taurus пов’язане з прагненням запобігти прямому зіткненню Росії та НАТО. У свою чергу, Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bild заявляв, що непостачання Taurus пов’язане з ядерними погрозами російського диктатора Володимира Путіна.

Одна з найсучасніших крилатих ракет

Крилата ракета Taurus – одна з найсучасніших ракет військово-повітряних сил Німеччини.

Taurus - німецький аналог британських ракет Storm Shadow, які вже успішно використовуються ЗСУ.

Крилата ракета Taurus запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку на понад 500 кілометрів. Ракета вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів.

На думку багатьох експертів, це викликано побоюваннями в тому, що Україна може використати Taurus для ударів по території Росії або для руйнування Кримського мосту, який має стратегічно важливе значення для російських військ.