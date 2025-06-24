Германия выделяет Украине 8,3 млрд евро военной помощи: правительство одобрило бюджет

Правительство Германии одобрило проект бюджета, предусматривающий выделение 8,3 миллиарда евро на военную помощь Украине в этом году.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на Укринформ, об этом сообщил министр финансов Ларс Клингбайль.

Он отметил, что Россия продолжает перевооружаться, это видно по многим гибридным угрозам, таким как дроны, шпионаж, диверсии и кибератаки, готовиться к которым и реагировать на которые у Германии.

"Мы видим, что угроза нашему миру, которую создает российская агрессия, реальна даже через три года после начала войны в Украине. Мы твердо стоим на стороне Украины и то, что поддержка остается на высоком уровне, показывает и этот проект бюджета с 8,3 миллиардами евро в поддержку Украины", — сказал министр.

Клингбайль отметил, что их политическая задача состоит в обеспечении безопасной жизни в Германии. Он подчеркнул, что для этого необходимо быстро устранить недостатки последних двух десятилетий, поэтому они инвестируют средства для достижения этой цели, а также подтвердили приверженность сильному НАТО.

Он также отметил необходимость укрепления Североатлантического союза, а затем — увеличение инвестиций в оборону для обеспечения сдерживания и обороноспособности.

Министр сообщил, что ФРГ увеличивает федеральный оборонный бюджет примерно до 624 миллиардов евро в этом году. Это позволит довести затраты на оборону уже в этом году до 2,4 процента валового внутреннего продукта, что означает увеличение на 29% и до 3,5% — к 2029 году.

Среди прочего он упомянул, что в Бундесвере будет профинансировано создание дополнительных 10 тысяч должностей, что сигнализирует о том, что ФРГ укрепляет армию. Планируется не только увеличить инвестиции, но и позаботиться об их более эффективном использовании.

Проект финансового документа на этот год еще предстоит пройти процедуре голосования в Бундестаге.

Напомним, страны НАТО планируют включать средства, потраченные на укрепление ВСУ, в оборонные бюджеты. Новые закупки военного оборудования специально для Украины, а также инвестиции в украинское оборонное производство будут относиться к оборонным расходам стран НАТО в соответствии с новыми планами расходов в 5%.