Германия профинансирует украинское дальнобойное оружие без ограничений дальности — Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал значительное расширение военной помощи Украине. По его словам, Германия профинансирует производство украинских дальнобойных систем вооружения.

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Как пишет Delo.ua, об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

"Я не буду вдаваться в детали, но могу сказать, что наша военная поддержка будет продолжена и расширена. Это все для того, чтобы Украина сейчас и в будущем смогла оградить себя от российской агрессии", – сказал Мерц.

Немецкий канцлер добавил, что министры обороны Германии и Украины сегодня подпишут соглашение о приобретении дальнобойных систем украинского производства. Он подчеркнул, что для этого дальнобойного оружия не будет никаких ограничений, что позволит Украине в полной мере защитить себя.

Мерц также подтвердил, что Германия будет покрывать значительную часть расходов на системы спутниковой связи Starlink для Украины.

Ранее канцлер Германии заявлял, что усилия по достижению прекращения огня в Украине находятся только на начальной стадии и могут занять несколько месяцев. По его словам, процесс только начат, и он может длиться еще много недель или даже месяцев. В то же время, он отметил, что Германия продолжает поддерживать Украину как в военной, так и дипломатической плоскости.