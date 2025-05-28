Німеччина профінансує українську далекобійну зброю без обмежень дальності - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував значне розширення військової допомоги Україні. За його словами, Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем озброєння.

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Як пише Delo.ua, про це він заявив під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

"Я не буду вдаватися у деталі, але можу сказати, що наша військова підтримка буде продовжена й розширена. Це все для того, щоб Україна зараз та у майбутньому змогла захистити себе від російської агресії", – сказав Мерц.

Німецький канцлер додав, що міністри оборони Німеччини та України сьогодні підпишуть угоду про придбання далекобійних систем українського виробництва. Він підкреслив, що для цієї далекобійної зброї не буде жодних обмежень, що дозволить Україні повною мірою захистити себе.

Також Мерц підтвердив, що Німеччина покриватиме значну частину витрат на системи супутникового зв'язку Starlink для України.

Раніше канцлер Німеччини заявляв, що зусилля з досягнення припинення вогню в Україні перебувають лише на початковій стадії та можуть тривати кілька місяців. За його словами, процес лише розпочато і він може тривати ще багато тижнів або навіть місяців. Водночас він наголосив, що Німеччина продовжує підтримувати Україну як у військовій, так і дипломатичній площині.