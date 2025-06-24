Німеччина виділяє Україні 8,3 млрд євро військової допомоги: уряд схвалив бюджет

Уряд Німеччини схвалив проєкт бюджету, який передбачає виділення 8,3 мільярда євро на військову допомогу Україні цього року.

Як пише Delo.ua, посилаючись на Укрінформ, про це повідомив міністр фінансів Ларс Клінгбайль.

Він зазначив, що Росія продовжує переозброюватися, це видно по багатьох гібридних загрозах, таких як дрони, шпигунство, диверсії та кібератаки, готуватися до яких і реагувати на які має Німеччина.

"Ми бачимо, що загроза нашому миру, яку створює російська агресія, є реальною навіть через три роки після початку війни в Україні. Ми твердо стоїмо на боці України і те, що підтримка залишається на високому рівні, показує і цей проєкт бюджету з 8,3 мільярдами євро на підтримку України", - сказав міністр.

Клінгбайль зазначив, що їхнє політичне завдання полягає в забезпеченні безпечного життя в Німеччині. Він наголосив, що для цього необхідно швидко усунути недоліки останніх двох десятиліть, тому вони інвестують кошти для досягнення цієї мети, а також підтвердив відданість сильному НАТО.

Він також наголосив на необхідності зміцнення Альянсу, а відтак - збільшення інвестицій в оборону для забезпечення стримування та обороноздатності.

Міністр поінформував, що ФРН збільшуює федеральний оборонний бюджет приблизно до 624 мільярдів євро цього року. Це дозволить довести витрати на оборону вже цього року до 2,4 відсотка валового внутрішнього продукту, що означає збільшення на 29%, і до 3,5% – до 2029 року.

Серед іншого він згадав, що в Бундесвері буде профінансовано створення додаткових 10 тисяч посад, що чітко сигналізує про те, що ФРН зміцнює армію. Планується не лише збільшити інвестиції, але й подбати про їх більш ефективне використання.

Проєкт фінансового документа на цей рік ще має пройти процедуру голосування в Бундестазі.

Нагадаємо, країни НАТО планують включати кошти, витрачені на зміцнення ЗСУ, до оборонних бюджетів. Нові закупівлі військового обладнання спеціально для України, а також інвестиції в українське оборонне виробництво зараховуватимуться до оборонних витрат країн НАТО відповідно до нових планів витрат у 5%.