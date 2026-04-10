Буданов заявив про прогрес у мирних переговорах з Росією

Головний переговорник України у перемовинах із Росією Кирило Буданов заявив про прогрес у напрямку потенційного мирного врегулювання та допустив, що досягнення угоди може не зайняти тривалого часу.

Попри відсутність публічних результатів переговорів щодо припинення війни, яка триває вже п’ятий рік, Буданов в інтерв’ю Bloomberg висловив обережний оптимізм щодо їх динаміки. За його словами, обидві сторони усвідомлюють необхідність завершення конфлікту.

"Вони всі розуміють, що війна має закінчитися. Саме тому ведуться переговори", — зазначив він, додавши, що процес може бути нетривалим.

Буданов, який раніше очолював військову розвідку, а нині керує Офісом президента, входить до складу переговорної групи у тристоронньому форматі за участі США. Він також координує питання обміну полоненими.

Водночас він визнав, що сторони поки що дотримуються "максималістських" позицій, однак очікує поступового зближення підходів у пошуку компромісу. За його словами, додатковим стимулом для Росії є значні витрати на ведення війни.

Разом із тим джерела, близькі до Кремля, оцінюють перебіг переговорів більш стримано, вказуючи на відсутність відчутного прогресу та складність досягнення домовленостей, зокрема щодо гарантій безпеки для України.

На цьому тлі фінансові ринки відреагували на заяви української сторони. Доларові облігації України з погашенням у 2034 році зросли майже на 4 центи — до близько 62 центів за долар, що є найвищим рівнем за місяць.

Європейські ринки також відреагували на новини: дохідність 10-річних облігацій Німеччини зросла до 3,02%, а євро скоротив попередні втрати та піднявся до $1,1711. На грошових ринках знизилися очікування щодо темпів підвищення ставок Європейським центральним банком.

За словами керівника валютної стратегії G-10 у BBVA Роберто Кобо Гарсії, завершення війни в Україні може стати позитивним фактором для європейської валюти.

Водночас ключові питання переговорів залишаються невирішеними, зокрема щодо територій і гарантій безпеки. Україна наполягає на припиненні бойових дій уздовж поточної лінії фронту, тоді як Росія висуває вимоги щодо відведення українських військ із частини територій.

Буданов також підкреслив важливість збереження ролі США як посередника у переговорах. За його словами, Україна очікує на візит американських представників найближчим часом.

Економічний контекст переговорів залишається складним для обох сторін. Україна залежить від зовнішнього фінансування та ризикує зіткнутися з дефіцитом коштів у разі затримки міжнародної допомоги. Водночас Росія стикається зі зростанням бюджетного дефіциту через значні військові витрати, хоча високі ціни на нафту частково пом’якшують цей тиск.

Раніше Буданов зазначав, що після православного Великодня до України вперше можуть прибути спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.