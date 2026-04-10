Буданов заявил о прогрессе в мирных переговорах с Россией

Главный переговорщик Украины в переговорах с Россией Кирилл Буданов заявил о прогрессе в направлении потенциального мирного урегулирования и допустил, что достижение соглашения может не занять длительное время.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Несмотря на отсутствие публичных результатов переговоров по прекращению войны, которая длится уже пятый год, Буданов в интервью Bloomberg выразил осторожный оптимизм по поводу их динамики. По его словам, обе стороны отдают себе отчет в необходимости завершения конфликта.

"Они все понимают, что война должна закончиться. Именно поэтому ведутся переговоры", - отметил он, добавив, что процесс может быть непродолжительным.

Буданов, ранее возглавлявший военную разведку, а ныне руководящий Офисом президента, входит в состав переговорной группы в трехстороннем формате с участием США. Он также координирует вопросы обмена пленными.

В то же время он признал, что стороны пока придерживаются "максималистских" позиций, однако ожидает постепенного сближения подходов в поиске компромисса. По его словам, дополнительным стимулом для России есть значительные затраты на ведение войны.

Вместе с тем источники, близкие к Кремлю, оценивают ход переговоров более сдержанно, указывая на отсутствие ощутимого прогресса и сложность достижения договоренностей, в том числе гарантий безопасности для Украины.

На этом фоне денежные рынки отреагировали на заявления украинской стороны. Долларовые облигации Украины с погашением в 2034 году выросли почти на 4 цента - до около 62 центов за доллар, что является самым высоким уровнем за месяц.

Европейские рынки также отреагировали на новости: доходность 10-летних облигаций Германии выросла до 3,02%, а евро сократил предыдущие потери и поднялся до $1,1711. На денежных рынках снизились ожидания темпов повышения ставок Европейским центральным банком.

По словам руководителя валютной стратегии G-10 у BBVA Роберто Кобо Гарсии, завершение войны в Украине может стать положительным фактором для европейской валюты.

В то же время ключевые вопросы переговоров остаются нерешенными, в частности, относительно территорий и гарантий безопасности. Украина настаивает на прекращении боевых действий вдоль текущей линии фронта, в то время как Россия выдвигает требования по отводу украинских войск с части территорий.

Буданов также подчеркнул важность сохранения роли США как посредника в переговорах. По его словам, Украина ожидает визита американских представителей в ближайшее время.

Экономический контекст переговоров остается сложным для обеих сторон. Украина зависит от внешнего финансирования и рискует столкнуться с дефицитом средств при задержке международной помощи. В то же время Россия сталкивается с ростом бюджетного дефицита из-за значительных военных расходов, хотя высокие цены на нефть частично смягчают это давление.

Ранее Буданов отмечал, что после православной Пасхи в Украину впервые могут прибыть спецпосланник президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.