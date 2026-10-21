Бизнесу сложнее получить кредит, а ипотека становится более доступной: что меняют банки

Банки Украины прогнозируют увеличение кредитных портфелей бизнеса и населения в течение следующих 12 месяцев. В то же время финансовые учреждения ужесточают требования к корпоративным заемщикам и ожидают ухудшения качества кредитов. Для населения тенденция другая.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Как меняется спрос на кредиты бизнеса

В третьем квартале спрос компаний на банковские ссуды в целом вырос. Однако впервые с начала 2023 г. банки не зафиксировали увеличения спроса со стороны малого и среднего бизнеса, а также на кредиты в национальной валюте.

На следующие 12 месяцев финансовые учреждения прогнозируют рост спроса во всех сегментах корпоративного кредитования. Больше всего, по ожиданиям банков, он будет увеличиваться среди крупных предприятий, а также в сегментах краткосрочных ссуд и кредитов в гривне.

Несмотря на положительные ожидания спроса, условия получения финансирования для компаний ужесточились. В третьем квартале банки ужесточили кредитные стандарты для корпоративных клиентов и планируют продолжать эту тенденцию, прежде всего в отношении крупных предприятий.

Кроме того, уровень одобрения заявок на бизнес-кредиты снизился впервые с середины 2024 года. Банки также сообщили о повышении процентных ставок и ужесточении требований к залогу при рассмотрении заявок.

Что происходит с кредитованием населения

Спрос домохозяйств на кредиты в третьем квартале вырос. Банки ожидают дальнейшего увеличения спроса на потребительские ссуды, в то же время прогнозируют его снижение в ипотечном сегменте. Такой прогноз по ипотеке зафиксирован впервые с конца 2024 года.

В отличие от корпоративного сектора стандарты кредитования населения смягчились. Это касается как ипотечных, так и потребительских ссуд. Банки ожидают, что такая тенденция сохранится и дальше.

В третьем квартале вырос уровень одобрения заявок на кредиты физических лиц. Заметнее всего это проявилось в ипотечном кредитовании.

Банки ожидают ухудшения качества кредитов

Несмотря на прогнозы дальнейшего роста кредитных портфелей, банки ожидают ухудшения качества ссуд как бизнеса, так и населения. По кредитному портфелю домохозяйств такой прогноз сохраняется уже пятый квартал подряд.

По оценкам респондентов, долговая нагрузка крупных предприятий остается на среднем уровне, тогда как у малого и среднего бизнеса и домохозяйств оно низкое.

В то же время, финансовые учреждения сообщили об усилении всех видов рисков и прогнозируют их дальнейший рост. Наибольшее беспокойство вызывают кредитный и валютный риски.

Отдельно банки отметили, что баланс ответов по ожидаемому изменению объемов корпоративного кредитования опустился до самого низкого уровня со второго квартала 2023 года. Это свидетельствует о более сдержанных ожиданиях банков по динамике кредитования бизнеса, несмотря на прогнозируемое увеличение спроса на займы.

Напомним, с начала 2026 года украинский бизнес привлек по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" 30,4 тыс. кредитов на 131 млрд грн. Это уже на 39% больше, чем предприятия получили за весь 2025 год.