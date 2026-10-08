Кредиты на энергооборудование и помощь перед зимой: запустили сайт "єОпора"

В Украине заработал единственный сайт "єОпора", где бизнес, домохозяйства и общины могут найти государственные и региональные программы поддержки энергонезависимости, в частности варианты льготного финансирования энергооборудования.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минэнерго .

На "єОпорі" собрана информация о действующих программах поддержки, условиях участия в них, практических рекомендациях по подготовке к зиме и актуальных контактах.

Для поиска пользователю нужно выбрать категорию, указать необходимый вид поддержки и регион. После этого сервис покажет доступные программы и условия.

Отдельный блок посвящен энергонезависимости бизнеса и домохозяйств. На платформе можно найти программы льготного финансирования оборудования, помогающего обеспечивать работу при перебоях с электроснабжением.

Также на сайте собрали рекомендации по подготовке к возможным отключениям. В частности, речь идет о резервных источниках света и питания, сохранении необходимых контактов для доступа без интернета, сохранении тепла в домах и поиске ближайших "пунктів незламності".

Запуск сервиса производится в рамках подготовки к зимнему периоду на фоне российских атак на энергетическую, газовую и тепловую инфраструктуру.

Напомним, по состоянию на начало сентября банки профинансировали энергетические проекты на 63,3 млрд грн. Кредиты получали в частности на строительство генерации, приобретение генераторов, систем накопления, инверторов и аккумуляторов.