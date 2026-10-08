RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,86

--0,08

EUR

50,16

--0,48

Готівковий курс:

USD

45,03

44,90

EUR

50,87

50,60

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Кредити на енергообладнання та допомога перед зимою: запустили сайт "єОпора"

мобільні генератори
Міненерго запустило з програмами підготовки до зими / Мінрозвитку громад і територій

В Україні запрацював єдиний сайт “єОпора”, де бізнес, домогосподарства та громади можуть знайти державні й регіональні програми підтримки енергонезалежності, зокрема варіанти пільгового фінансування енергообладнання.

Про це інформує Dilo з посиланням на Міненерго.

На "єОпорі" зібрано інформацію про чинні програми підтримки, умови участі в них, практичні рекомендації щодо підготовки до зими та актуальні контакти.

Для пошуку користувачеві потрібно обрати свою категорію, вказати необхідний вид підтримки та регіон. Після цього сервіс покаже доступні програми та їхні умови.

Окремий блок присвячений енергонезалежності бізнесу та домогосподарств. На платформі можна знайти програми пільгового фінансування обладнання, яке допомагає забезпечувати роботу під час перебоїв з електропостачанням.

Також на сайті зібрали рекомендації щодо підготовки до можливих відключень. Зокрема, йдеться про резервні джерела світла та живлення, збереження необхідних контактів для доступу без інтернету, збереження тепла в оселях та пошук найближчих Пунктів незламності.

Запуск сервісу відбувається в межах підготовки до зимового періоду на тлі російських атак на енергетичну, газову та теплову інфраструктуру.

Нагадаємо, станом на початок вересня банки профінансували енергетичні проєкти на 63,3 млрд грн. Кредити отримували, зокрема, на будівництво генерації, придбання генераторів, систем накопичення, інверторів та акумуляторів.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності