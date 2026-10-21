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Бізнесу складніше отримати кредит, а іпотека стає доступнішою: що змінюють банки

гривні
Попит на кредити зростає / Depositphotos

Банки України прогнозують збільшення кредитних портфелів бізнесу та населення впродовж наступних 12 місяців. Водночас фінансові установи посилюють вимоги до корпоративних позичальників і очікують погіршення якості кредитів. Для населення тенденція інша. 

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Як змінюється попит на кредити бізнесу

У третьому кварталі попит компаній на банківські позики загалом зріс. Проте вперше з початку 2023 року банки не зафіксували збільшення попиту з боку малого та середнього бізнесу, а також на кредити в національній валюті.

На наступні 12 місяців фінансові установи прогнозують зростання попиту в усіх сегментах корпоративного кредитування. Найбільше, за очікуваннями банків, він збільшуватиметься серед великих підприємств, а також у сегментах короткострокових позик і кредитів у гривні.

Попри позитивні очікування щодо попиту, умови отримання фінансування для компаній стали жорсткішими. У третьому кварталі банки посилили кредитні стандарти для корпоративних клієнтів і планують продовжувати цю тенденцію, передусім щодо великих підприємств.

Крім того, рівень схвалення заявок на кредити бізнесу знизився вперше з середини 2024 року. Банки також повідомили про підвищення процентних ставок і посилення вимог до застави під час розгляду заявок.

Що відбувається з кредитуванням населення

Попит домогосподарств на кредити в третьому кварталі дещо зріс. Банки очікують подальшого збільшення попиту на споживчі позики, водночас прогнозують його зниження в іпотечному сегменті. Такий прогноз щодо іпотеки зафіксували вперше з кінця 2024 року.

На відміну від корпоративного сектору, стандарти кредитування населення пом’якшилися. Це стосується як іпотечних, так і споживчих позик. Банки очікують, що така тенденція збережеться й надалі.

Водночас у третьому кварталі зріс рівень схвалення заявок на кредити фізичних осіб. Найпомітніше це проявилося в іпотечному кредитуванні.

Банки очікують погіршення якості кредитів

Попри прогнози подальшого зростання кредитних портфелів, банки очікують погіршення якості позик як бізнесу, так і населення. Щодо кредитного портфеля домогосподарств такий прогноз зберігається вже п’ятий квартал поспіль.

За оцінками респондентів, боргове навантаження великих підприємств залишається на середньому рівні, тоді як у малого та середнього бізнесу й домогосподарств воно є низьким.

Водночас фінансові установи повідомили про посилення всіх видів ризиків і прогнозують їх подальше зростання. Найбільше занепокоєння викликають кредитний і валютний ризики.

Окремо банки відзначили, що баланс відповідей щодо очікуваної зміни обсягів корпоративного кредитування опустився до найнижчого рівня з другого кварталу 2023 року. Це свідчить про стриманіші очікування банків щодо динаміки кредитування бізнесу, попри прогнозоване збільшення попиту на позики.

Нагадаємо, від початку 2026 року український бізнес залучив за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" 30,4 тис. кредитів на 131 млрд грн. Це вже на 39% більше, ніж підприємства отримали за весь 2025 рік.

Автор:
Ольга Опенько

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